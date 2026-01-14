Canarias decepcionada con Montero: "Seguimos a la cola de España en el sistema de financiación"

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, expresó este miércoles su decepción tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al constatar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no aportó información nueva ni documentación técnica que permita evaluar con rigor la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

La consejera lamentó que el Ministerio de Hacienda se limitara a reproducir los mismos argumentos ya conocidos a través de los medios de comunicación. “No se nos ha informado de nada más; la ministra ha hecho un repaso de todo lo que dijo en la prensa”, afirmó. Asián resumió el resultado del encuentro de forma tajante: “Estamos como estábamos antes”, subrayando que las comunidades no obtuvieron datos adicionales de valor y "Canarias sigue a la cola en la financiación".

Canarias reclama nivelación financiera

Ante la falta de avances y claridad técnica, Asián confirmó que la prioridad del Ejecutivo canario será exigir que el Archipiélago alcance una posición equivalente a la media estatal. “Tenemos que luchar para tener una nivelación parecida al resto del territorio nacional”, insistió, remarcando que los ciudadanos canarios deben contar con los mismos recursos que el conjunto del Estado para garantizar igualdad real.

Pese al incremento estimado de 611 millones de euros, la consejera alertó de que esta cifra nominal no refleja necesariamente una convergencia efectiva con la media estatal, ni compensa los desequilibrios que sufren las Islas dentro del actual sistema autonómico.

Sin métricas ni transparencia

El Gobierno de Canarias esperaba disponer de parámetros cuantificados y métricas precisas que permitieran analizar los efectos reales del modelo. “Necesitábamos más métrica para poder hacer con mayor rigor qué significaba para Canarias esta propuesta”, señaló Asián, que reprochó la falta de transparencia y detalle técnico.

Matilde Asián acudió este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera con un mensaje contundente: Canarias es la comunidad más perjudicada en el nuevo modelo de financiación autonómica que impulsa María Jesús Montero. La propuesta pactada con ERC sitúa al Archipiélago en el último puesto del reparto y lo convierte en la única comunidad infrafinanciada que pierde recursos, mientras que otras autonomías como la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha mejoran.

Asián remarcó que Canarias es la única comunidad infrafinanciada que no mejora su posición relativa y permanece en el puesto quince —el último, ya que Navarra y País Vasco quedan fuera del sistema—. A su juicio, la población ajustada no compensa adecuadamente la insularidad, que pasa "inexplicablemente" del 0,6% al 0,5%, y la introducción de nuevos factores aún poco definidos, como los “costes fijos”, previsiblemente beneficia a territorios despoblados.

Población ajustada

La Consejería de Hacienda ha analizado la propuesta del Ministerio y el alcance de la reunión mantenida la semana pasada entre el presidente del Gobierno y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras.

Según los datos facilitados por Montero, la liquidación de 2023 y los casi 21.000 millones que incorpora el nuevo sistema, Canarias debería recibir en torno al 5% del reparto según el criterio de población ajustada. No obstante, solo se le reconocen 611 millones, equivalente a un 2,9% del total estatal, lo que supone una merma de alrededor de mil millones. “Si repartimos esos 20.000 millones entre todos los españoles, tocarían unos 450 euros por habitante; si Canarias va a recibir 270 euros, nos faltan 180 euros por habitante”, explicó la consejera.

Principio de ordinalidad

Asián también criticó las “formas”, al considerar que los elementos clave del acuerdo se han cerrado mediante un pacto entre el Gobierno central y ERC, con Oriol Junqueras como interlocutor, y que incorpora la aplicación del principio de ordinalidad, del que Cataluña será la principal beneficiada.

Los cálculos de la Consejería de Hacienda señalan que la posición relativa de Canarias empeora: pasa de estar financiada en torno al 94-95% de la media nacional a un 90,4%. El retroceso de cinco puntos sitúa la financiación del Archipiélago en niveles previos al sistema pactado en 2009, que continúa prorrogado desde 2014.

Además, Asián recordó que Canarias no puede beneficiarse de la cesión del IVA minorista porque este impuesto no existe en su sistema fiscal, y que del fondo climático solo recibirá un tercio a repartir junto al resto de comunidades no mediterráneas, ya que los otros dos tercios se asignarán a las comunidades del arco mediterráneo.