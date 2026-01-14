Los celíacos piden subvención para sus alimentos: "La mejor medicina es llevar una dieta adecuada"

El presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, Aarón Santana, ha reclamado este miércoles "desbloquear ya" en la Mesa del Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa del PP para que se subvencione el sobrecoste de los alimentos de quienes padecen esa enfermedad.

Ya que "la mejor medicina para un celíaco es llevar una alimentación adecuada" pero eso no está al alcance de todos los afectados, pues conlleva un gasto añadido de unos 1.000 euros anuales por persona al hacer la compra, debido a los precios más elevados de la comida apta para ellos, ha argumentado.

Destacando que el problema sería mucho menor de poner en marcha el Gobierno una ayuda de 600 euros al año para cada uno que proponía conceder una iniciativa legislativa del Partido Popular aprobada por amplia mayoría en el Pleno del Congreso de los Diputados el 21 de octubre pasado, pero que ha quedado sin aplicación al haberse bloqueado su ratificación en la Mesa de la Cámara.

Donde "lo que estamos observando es que la mayoría de la Mesa del Congreso, los diputados del PSOE y de Sumar, presididos por Francina Armengol, están bloqueando el plazo de enmiendas, alargándolo sin ningún motivo para que esta iniciativa no se apruebe", según ha afirmado el parlamentario del PP por Las Palmas Guillermo Mariscal.

Quien ha respaldado la demanda de las asociaciones de afectados con motivo de un encuentro con Aarón Santana y otros de sus directivos celebrado este miércoles a tal fin en Las Palmas de Gran Canaria, en la sede de la Asociación de Celíacos de Canarias, que también preside su dirigente estatal, recoge Efe.

Diagnosticados

Una cita en la que ha dicho han querido "manifestar la posición del PP, de sus cuatro diputados de la Mesa del Congreso, a favor de que se acabe ya el plazo de enmiendas y que, por tanto, esta iniciativa pueda estar publicada en el Boletín Oficial del Estado cuanto antes" para que entre en vigor su aplicación.

Ya que "no parece razonable que no que esta iniciativa no se vaya a publicar en el Boletín Oficial del Estado" tras darle vía libre el Pleno del Congreso en una sesión en la que votó a favor el 97 % del Parlamento, "teniendo en cuenta que el PSOE y Sumar cambiaron de opinión y la aprobaron" entonces, ha aducido.

Añadiendo que poner en marcha esa subvención es, además, viable, por no suponer, al entender del PP, un desembolso significativo para las arcas públicas, pues "el coste de esta iniciativa, si se aprobase solamente para las personas ya diagnosticadas, que serían alrededor de 100.000 en toda España, sería de 60 millones de euros".

Cantidad que, "de destinarse a todos aquellos que puedan estar o no diagnosticados, alrededor de 500.000 personas subiría solo hasta 300 millones de euros", una cuantía menor si se tiene en cuenta "el récord de recaudación histórica en nuestro país, que fue el año pasado, con 300.000 millones de euros", ha sostenido.

Voluntad política

Concluyendo que, "por tanto, no es un problema económico, es un problema de voluntad política" que desde el PP "no entendemos por qué sucede".

Pues "no se nos da explicación en la Mesa de cuál es el motivo por el cual con esta iniciativa está siendo ampliado el plazo de enmiendas con único objeto de que no se apruebe", ha añadido.

Y ha insistido en apuntar que se trata de una maniobra política, "porque -ha argumentado- no sería la primera vez que, ampliando sine die el plazo de enmiendas, una iniciativa de este tipo nunca viera la luz".

Algo que Aarón Santana ha dicho que es perjudicial para la salud de los celíacos, quienes, en no pocos casos, renuncian a mantener una alimentación adaptada a sus necesidades por no poderla costear, ha asegurado.

Subrayando que, por ello, "vamos a seguir reclamando, exigiendo incluso, que se apruebe cuanto antes, si puede ser en febrero mejor que si es en marzo", ya que -ha sentenciado- "está en juego la salud de mucha gente".