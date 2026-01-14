El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

El ritmo de incorporación de trabajadores extranjeros (5,8%) multiplicó por más de dos el registrado en total en las Islas durante el año pasado (2,8%). Un avance que fue menor del que se observó en el conjunto del país –7,1% en foráneos y 2,4% general– y que tanto las patronales como el sindicato CCOO estiman que no es sino un reflejo de la realidad social.

En 2021, los empresarios del Archipiélago comenzaron a alertar de las dificultades que estaban encontrando para cubrir las vacantes de sus plantillas. Desde entonces, el crecimiento de afiliados a la Seguridad Social ha sido del 23,7% en la comunidad autónoma. Poner de nuevo el foco solo sobre la población foránea revela un crecimiento del 53,3% (49,5% en el conjunto del Estado).

«No hay una buena confluencia entre oferta y demanda», explica el presidente de CEOE-Tenerife. Pedro Alfonso. De esa manera describe la imposibilidad con la que se encuentran en no pocas ocasiones a la hora de encontrar en el mercado laboral canario los perfiles que requieren los negocios. De tal modo que la inicial y frustrada «apuesta por los residentes» acaba en no pocos casos en la búsqueda más allá de Canarias.

28% del empleo creado

Entre diciembre de 2024 y el mes pasado, se crearon 26.586 puestos de trabajo en las Islas y 7.537 de ellos los ocuparon ciudadanos con pasaporte distinto del español, el 28% del total. «Porcentualmente crecen más porque son menor cantidad», señala el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, para quien el comportamiento del mercado laboral canario responde a la «lógica de la sociedad actual».

El representante empresarial parte del hecho cierto de que la economía «funciona», como demuestran los crecimientos superiores a la media española que luce el PIB del Archipiélago durante los últimos años. Ese galope de la macroeconomía se traduce en la creación de «puestos de trabajo que hay que cubrir», añade Ortega. Y se convierte también en un atractivo para quienes salen de sus países en busca de un futuro mejor. Eso explica la dificultad que encuentra Canarias para reducir su tasa de paro aun con el éxito continuo que está deparando el sector alojativo.

Precariedad

Por su parte, la secretaria de Empleo y Personas Migrantes de CCOO-Canarias, Montserrat Cosano, pone el foco sobre la mayoritaria presencia de estos trabajadores extranjeros en empleos que el mundo occidental «ha decidido que asuman ellos». Sectores en los que, en su opinión, más abunda «la precariedad, como el campo o la hostelería», por ejemplo.

«Es recurrente y tenemos totalmente normalizada su presencia en los servicios», expone Pedro Alfonso, quien cita como caso más concreto el de «la restauración». Algo que, en su opinión, no ocurre de manera particular en Canarias, sino que se repite «en toda España» e intuye que en toda Europa.

La tónica se mantendrá

La normalización de la incorporación de ciudadanos extranjeros al mercado laboral canario se produce «con total normalidad, alejada de conflictos», destaca el presidente de la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Mientras, su homólogo en la de Las Palmas, Pedro Ortega, señala que el proceso se intensificará durante los próximos años. Las bajas tasas de natalidad reducen el volumen de mano de obra disponible en Canarias y mientras continúe creándose empleo, se requerirá de más trabajadores. Cuando se debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, se alude precisamente a los extranjeros como factor esencial para garantizar los ingresos que son necesarios.

Es el «tercer sector el que más empleo genera para las personas extranjeras», aclara Cosano. Sobre todo en torno al cuidado de los mayores o la atención a la dependencia. En la mayor parte de los casos se trata de «puestos de trabajo que se rigen por convenios que contemplan el salario mínimo interprofesional (SMI)» en la parte de las retribuciones. «Son salarios muy bajos que en realidad no dan para vivir, pero la necesidad que tienen de dinero les empuja a presentarse a los procesos de selección», matiza la sindicalista.

Aspiraciones

De cara al futuro, la coincidencia es plena en que la presencia de la mano de obra foránea se irá extendiendo a otros ámbitos, «porque también ellos aspiran a tener una mejor calidad de vida», expone la secretaria de Empleo y Personas Migrantes de CCOO-Canarias. Bien mediante la formación después de llegar o porque sus currículos «les permiten desarrollar trabajos más especializados», continúa Cosano.

En 2020, la crisis sanitaria detuvo el mundo. En diciembre de aquel año trabajaban en las Islas 781.685 personas. Hoy son 967.275, lo que significa un crecimiento relativo del 23,7% frente al 14,7% que se anota toda España. Dos meses antes –octubre de 2020– eran 89.586 los extranjeros dados de alta en la Seguridad Social en el Archipiélago; cinco años después, la cifra ha ascendido hasta los 137.313. Son 47.727 más, un crecimiento que en términos porcentuales es del 53,3%; en todo el país, el incremento es del 49,5%.