EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Idoya Noain Groenlandia y Dinamarca reconocen que persisten los "desacuerdos fundamentales" con Trump tras la reunión en Washington Una conversación franca, buenas palabras y promesas de seguir dialogando a alto nivel pero ningún avance serio y profundo que garantice que Donald Trump abandona sus ansias imperialistas respecto Groenlandia. Ese es el resumen que ha dejado la reunión que han mantenido este miércoles en Washington el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, con el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Lee el artículo completo.

Dinamarca anuncia grupo de trabajo con EEUU para abordar "discrepancias" sobre Groenlandia Dinamarca anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las "discrepancias" entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandesa en Washington con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Delcy Rodríguez dice que el proceso de excarcelación de presos políticos sigue "abierto" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas". Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, la mandataria encargada sostuvo que "no ha culminado aún" el "proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad" que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, "procedieron 194" excarcelaciones. "Al día de hoy -añadió- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días".

JD Vance y Marco Rubio y los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reúnen durante 50 minutos El vicepresidente y el secretario de Estado de EEUU, JD Vance y Marco Rubio, y los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, han mantenido este miércoles una reunión en la Casa Blanca que ha durado unos 50 minutos y que ha girado en torno a los persistentes deseos de Washington de anexionarse la isla dependendiente de la corona danesa. Tras la reunión, celebrada en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, la embajada de Dinamarca ha programado una rueda de prensa de Rasmussen y Motzfeldt que está previsto que arranque a las 14.00 hora local (19.00 GMT).

Leticia Fuentes Macron advierte que una violación de la soberanía de Groenlandia tendría "consecuencias en cascada sin precedentes" Una violación de la soberanía de Groenlandia tendría "consecuencias en cascada sin precedentes", advirtió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, frente al Consejo de Ministros este miércoles. La declaraciones de Macron llegaron al mismo tiempo que Estados Unidos manifestaba nuevamente su intención de apoderarse del territorio, a pesar de la negativa de los propios groenlandeses. Una actitud de la que el Gobierno francés parece empezar a cansarse y no escatima en advertir a la Administración de Donald Trump que Francia "actuará en plena solidaridad con Dinamarca" y que "si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias serían sin precedentes". Lee la noticia completa.

Abel Gilbert Venezuela libera a más de una decena de periodistas encarcelados durante el Gobierno de Maduro En medio de una polémica entre el Gobierno y las organizaciones humanitarias sobre la cantidad de excarcelaciones, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informaron sobre la puesta en libertad de 12 profesionales y un integrante del equipo de comunicaciones de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, Julio Balza. Lee la noticia completa.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia llegan a la Casa Blanca para reunirse con JD Vance Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, llegaron a la Casa Blanca para reunirse este miércoles con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en medio de las presiones de Washington para hacerse con el control de la isla ártica. En la reunión también participa el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien originalmente iba a ser el anfitrión del encuentro en el Departamento de Estado, pero que a última hora se trasladó al Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, con la presencia de Vance.

Leopoldo López espera que salida de Maduro lleve a la democratización total de Venezuela Leopoldo López, una de las caras más visibles de la oposición venezolana, espera que la salida del poder del depuesto presidente Nicolás Maduro lleve a la "democratización total de Venezuela", un camino, que según él, debe ser de transición "propia" y que no debería quedarse solo en la estabilización económica. "Hace 10 días estaba Nicolás Maduro en el poder proyectando una idea de permanencia en el poder y de mantener una estructura que representaba destrucción, violación a Derechos Humanos, presos, persecución, éxodo. Hoy estamos en un escenario distinto", dijo a EFE.

Putin y Lula destacan la necesidad de que se garanticen la soberanía y los intereses de Venezuela El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que coincidió en el análisis de la situación en torno a Venezuela, según informó el Kremlin. "Los líderes intercambiaron opiniones sobre la actualidad internacional, con especial atención a la situación en Venezuela", señala la nota oficial. Según el comunicado, Putin y Lula coincidieron en la necesidad de que se garantice "la soberanía estatal y los intereses nacionales de la República Bolivariana".