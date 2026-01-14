La Guardia Civil advierte a los canarios: así funciona el ciberataque que roba tus datos y exige un rescate
Las autoridades alertan sobre como estos ataques "cifran los datos y exigen un rescate para recuperarlos"
Los ciberataques no deja de aumentar con el avance de las tecnologías. El ransomware se ha convertido en uno de los delitos más utilizados de la era digital, robando datos de sus víctimas para exigir un rescate a cambio de recuperarlos.
La Guardia Civil se ha encargado de alertar a los ciudadanos a través de su cuenta de X, donde advierte de la importancia de utilizar "contraseñas robustas" para no ser una víctima de este fraude digital.
Además, este ciberataque no solo afecta a cualquier usuario, también a empresas y negocios. Según las autoridades esto se debe al "uso de contraseñas débiles en dispositivos digitales".
¿Qué es el ransomware?
El ransoware se trata de un virus informático que una vez instalado en el dispositivo permite al ciberdelincuente conseguir el control y cifrar archivos en él. Una vez esto ocurre, la información se vuelve inaccesible para el usuario, que recibe un mensaje exigiendo el pago de una cantidad económica para descifrar los datos.
Este ciberataque suele producirse con la descarga de archivos adjuntos en correo fraudulentos o al hacer clic en enlaces sospechosos. Las víctimas sueles caer en la trampa porque los mensajes suelen imitar entidades bancarias, empresas de mensajería o administraciones públicas (phishing).
Cómo prevenir el ciberataque
En la prevención está la clave y para ello, los expertos informáticos aconsejan:
- Nunca descargar archivos ni pulsar enlaces sospechosos o de remitentes desconocidos.
- Verificar siempre la identidad de la fuente.
- Mantener el sistema operativo y los programa actualizados para mayor seguridad.
- Utilizar antivirus para detectar los ciberataques a tiempo.
- Realizar copias de seguridad periódicas y guárdalas en la nube o en dispositivos externos.
"Utiliza contraseñas robustas, note la juegues", advierte la Guardia Civil
Qué hacer si ya eres víctima de ransoware
En el caso de que hayas sufrido un ataque de ransoware, los expertos recomiendan seguir estas pautas:
- Aislar el dispositivo infectado para evitar que el malware se propague.
- Ejecutar un programa antimalware para intentar acabar con la amenaza.
- Nunca pagar el rescate, ya que no garantiza la recuperación de los archivos y datos.
- Intentar restaurar los archivos mediante copias de seguridad o herramienta de descifrado.
- Denunciar el ataque ante las autoridades.
