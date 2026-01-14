La Guardia Civil avisa a las familias canarias: estos son los riesgo ocultos de lo videojuegos online

Los videojuegos se han convertido en una de las principales fuentes de ocio entre los niños y los adolescentes. Sin embargo, esto trae consigo riesgos que no son visibles aparentemente para las familias.

La Guardia Civil se ha encargado de advertir a todos los padres y madres en sus redes sociales sobre los peligros que se esconden detrás de la pantalla.

Los agentes recuerdan que no es fácil verificar quien se encuentra al otro lado de la pantalla. Por ello, aconsejan extremar las precauciones, sobre todo cuando se trata de juegos que permiten conversaciones entre usuarios.

¿Qué es el grooming?

"El grooming es una práctica en la que un adulto se hace pasar por un menor en Internet o intenta establecer un contacto con niños y adolescentes que dé pie a una relación de confianza, pasando después al control emocional y, finalmente al chantaje con fines sexuales", explica el INCIBE.

Las autoridades advierten que los videojuegos son una de las vías que utilizan los delincuentes para llevar a cabo este tipo de práctica, debido a las conversaciones privadas que generan una falsa confianza entre los niños y niñas.

Recomendaciones para proteger a los menores

"Para garantizar la seguridad de los menores en los videojuegos online, es fundamental acompañar y supervisar" recuerda la Guardia Civil. Además, recomiendan seguir una serie de pautas:

Supervisar con quien juegan y hablan los menores.

Configurar los controles parentales

Limitar el uso de chat y voz.

Concienciar a los niños sobre la importancia de conservar sus datos personales.

Fomentar la confianza entre padres e hijos para que acudan ante cualquier situación peligrosa.

La Guardia Civil recuerda que la clave está en la prevención y la educación digital, poner en marcha herramientas eficaces para proteger a los más pequeños y así evitar poner en riesgo su seguridad.