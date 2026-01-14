Hacienda regalará 4.000 euros a los canarios nacidos antes de 1960: estos son los afortunados que recibirán el ingreso este año

Hacienda mantiene una deuda pendiente con miles de jubilados españoles, a quienes debe importantes cantidades de dinero por un error reconocido por la propia Agencia Tributaria. Una sentencia histórica del Tribunal Supremo confirmó que numerosos trabajadores cotizaron de más a las antiguas mutualidades laborales entre 1967 y 1978, lo que provocó pagos indebidos en el IRPF durante años.

Desde entonces, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, se comprometió a devolver esas cantidades cobradas de más en ejercicios anteriores, unas devoluciones que en algunos casos pueden alcanzar hasta los 4.000 euros. Sin embargo, han pasado los años y aún no se han completado todos los ingresos. La responsable de Hacienda hablaba de que todo este asunto iba a quedar zanjado a finales de 2025, pero no fue así.

Las devoluciones a los mutualistas se han convertido en uno de los asuntos fiscales más relevantes para los jubilados en los últimos años, y hasta que Hacienda no reintegre todas las cantidades adeudadas, muchos afectados no darán el asunto por cerrado. Además, si el mutualista ya ha fallecido, el derecho a reclamar no se pierde, porque sus herederos pueden solicitar la devolución del dinero que la Agencia Tributaria cobró indebidamente, un trámite que también está reconocido por la normativa vigente.

Esto fue lo que ocurrió cuando los trabajadores pagaron de más a las mutuas

Estas devoluciones tienen su origen en un ajuste fiscal derivado de una doble imposición que el Tribunal Supremo declaró ilegal en su sentencia 255/2023. Durante años, muchos trabajadores cotizaron a antiguas mutualidades laborales antes de la creación del sistema actual de la Seguridad Social. Aquellas aportaciones no eran deducibles en el IRPF, es decir, ya tributaban cuando se generaba el salario.

El problema llegó al jubilarse, porque Hacienda pasó a gravar el 100 % de la pensión, incluyendo la parte correspondiente a esas aportaciones antiguas, lo que suponía volver a pagar impuestos por el mismo dinero. El TS concluyó que esta práctica no era conforme a derecho y obligó a la Agencia Tributaria a corregirla y devolver lo cobrado de más.

Pese al fallo, no todos los pensionistas tienen derecho a estas devoluciones. Estas devoluciones están dirigidas a quienes cotizaron a mutualidades laborales en sectores como comercio, construcción, metalurgia, banca o industria, antes de que se integraran plenamente en la Seguridad Social de la siguiente manera:

Las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 1967 generan una parte de la pensión que está exenta al 100 % de IRPF.

generan una parte de la pensión que está de IRPF. Las efectuadas entre 1967 y 1978 permiten aplicar una reducción del 25 % sobre la base imponible de la pensión.

permiten aplicar una sobre la base imponible de la pensión. A partir de 1979, las cotizaciones ya eran deducibles y tributan con normalidad.

Quedan excluidas las pensiones no contributivas, los funcionarios adscritos a Clases Pasivas y quienes solo cotizaron al sistema general de la Seguridad Social.

En 2026 puedes reclamar la devolución del IRPF de esta manera

La Agencia Tributaria ha abierto un portal específico para este caso en su página web para que todos los afectados puedan reclamar su dinero. La normativa fiscal fija un plazo de prescripción de cuatro años. Hacienda está recalculando y devolviendo los importes correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. Para la Renta de 2024 y posteriores, el ajuste ya debería aparecer incorporado de forma automática en el borrador, algo que será clave en la campaña de 2026.

Esto significa que muchos jubilados verán reflejado el beneficio sin necesidad de reclamaciones adicionales, siempre que Hacienda disponga de sus datos históricos. Las cantidades varían según la pensión y los años cotizados a la mutualidad. En los casos más pequeños, la devolución puede rondar unos 300 o 500 euros, pero en pensiones medias o altas y con los cuatro ejercicios reclamables completos, el importe puede situarse entre 2.000 y 4.000 euros.

Para pedir el dinero, no es necesario aportar certificados antiguos, ya que Hacienda cruza datos con la Seguridad Social. Basta con identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o referencia y autorizar el recálculo.

En 2026, este proceso seguirá siendo clave para miles de jubilados canarios que esperan recuperar un dinero que nunca debieron pagar.