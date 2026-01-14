El Hospital Doctor Negrín incorpora un estudio molecular pionero para diagnosticar nódulos tiroideos
La nueva herramienta mejora la precisión diagnóstica y evita pruebas y cirugías innecesarias en casos con resultados citológicos indeterminados
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha comenzado a utilizar un estudio molecular avanzado para diferenciar los nódulos tiroideos benignos de los malignos. Se convierte así en el primer hospital de Canarias en implementar esta tecnología diagnóstica.
La iniciativa, impulsada desde el servicio de Endocrinología, tiene como objetivo mejorar la precisión del diagnóstico en los casos en los que las pruebas convencionales, como la citología por punción-aspiración con aguja fina (PAAF), no son concluyentes. Según datos del centro, aproximadamente un 23% de las citologías presentan resultados indeterminados, lo que complica la toma de decisiones clínicas y puede llevar a cirugías innecesarias.
El nuevo test molecular, conocido como ThyroidPrint, permite reducir significativamente la incertidumbre en este tipo de diagnósticos. Al ofrecer mayor claridad, contribuye a evitar intervenciones quirúrgicas y pruebas complementarias que, en muchos casos, podrían no ser necesarias.
El nódulo tiroideo es una patología muy prevalente, identificada en hasta el 60% de la población que se somete a una ecografía cervical, según algunos estudios. Aunque la mayoría de estos nódulos son benignos, se estima que alrededor del 5% pueden ser malignos. Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, características ecográficas y síntomas clínicos, pero el principal método de evaluación sigue siendo la PAAF.
Desde el servicio de Endocrinología del Hospital Doctor Negrín subrayan que la incorporación de esta herramienta supone un importante avance en el abordaje clínico de los nódulos tiroideos, al reducir la incertidumbre diagnóstica y mejorar la calidad asistencial.
