Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prealerta lluvias CanariasMiyashiro UD Las PalmasRUP Canarias240 casas de alquiler Las PalmasDesahucio Muelle DeportivoAlta Sara Carbonero
instagramlinkedin

El Hospital Doctor Negrín incorpora un estudio molecular pionero para diagnosticar nódulos tiroideos

La nueva herramienta mejora la precisión diagnóstica y evita pruebas y cirugías innecesarias en casos con resultados citológicos indeterminados

El Hospital Doctor Negrín incorpora un estudio molecular pionero para diagnosticar nódulos tiroideos

El Hospital Doctor Negrín incorpora un estudio molecular pionero para diagnosticar nódulos tiroideos / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha comenzado a utilizar un estudio molecular avanzado para diferenciar los nódulos tiroideos benignos de los malignos. Se convierte así en el primer hospital de Canarias en implementar esta tecnología diagnóstica.

La iniciativa, impulsada desde el servicio de Endocrinología, tiene como objetivo mejorar la precisión del diagnóstico en los casos en los que las pruebas convencionales, como la citología por punción-aspiración con aguja fina (PAAF), no son concluyentes. Según datos del centro, aproximadamente un 23% de las citologías presentan resultados indeterminados, lo que complica la toma de decisiones clínicas y puede llevar a cirugías innecesarias.

El nuevo test molecular, conocido como ThyroidPrint, permite reducir significativamente la incertidumbre en este tipo de diagnósticos. Al ofrecer mayor claridad, contribuye a evitar intervenciones quirúrgicas y pruebas complementarias que, en muchos casos, podrían no ser necesarias.

El nódulo tiroideo es una patología muy prevalente, identificada en hasta el 60% de la población que se somete a una ecografía cervical, según algunos estudios. Aunque la mayoría de estos nódulos son benignos, se estima que alrededor del 5% pueden ser malignos. Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, características ecográficas y síntomas clínicos, pero el principal método de evaluación sigue siendo la PAAF.

Noticias relacionadas y más

Desde el servicio de Endocrinología del Hospital Doctor Negrín subrayan que la incorporación de esta herramienta supone un importante avance en el abordaje clínico de los nódulos tiroideos, al reducir la incertidumbre diagnóstica y mejorar la calidad asistencial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
  2. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  3. El Papa empieza por Gran Canaria
  4. La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
  5. Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
  6. La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias
  7. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  8. La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes

Los celíacos piden subvención para sus alimentos: "La mejor medicina es llevar una dieta adecuada"

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Albares se reúne con Miguel Moreno y otros españoles repatriados desde Venezuela

El auge de los trasteros en Canarias: una solución al espacio limitado y los altos precios

El auge de los trasteros en Canarias: una solución al espacio limitado y los altos precios

Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria

Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria

Llega a juicio ante jurado la primera pieza del caso Mediador: los sobornos para placas solares

Llega a juicio ante jurado la primera pieza del caso Mediador: los sobornos para placas solares
Tracking Pixel Contents