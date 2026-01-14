Llega a juicio ante jurado la primera pieza del caso Mediador: los sobornos para placas solares

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife comienza a juzgar la semana próxima la primera de las piezas en que ha sido dividido el caso Mediador, la supuesta trama de corrupción integrada por políticos y empresarios, en concreto la relativa a los contratos para instalar placas fotovoltaicas.

En este juicio, comparecerán desde el 22 de enero, ante un jurado como acusados, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, para quienes la Fiscalía pide condenas de un año de prisión por cohecho.

La primera de las cuatro sesiones que ha programado el tribunal se dedicará a escuchar las cuestiones previas que han planteado las acusaciones y defensas.

Sobornos

Esta pieza gira en torno al presunto pago de sobornos por parte de Antonio Bautista para agilizar la tramitación de proyectos relacionados con la adjudicación de contratos públicos para la instalación de placas fotovoltaicas en Canarias.

El relato del Ministerio Público se remonta a agosto de 2020, cuando el empresario expuso su interés en comercializar sus productos en Canarias a Navarro Tacoronte, el mediador, quien se presentaba como una persona integrada en el Gobierno de la comunidad autónoma.

Navarro Tacoronte, siempre según la Fiscalía, consiguió que el empresario le entregara dinero en efectivo o mediante ingresos en cuentas de su pareja sentimental y su hija a cambio de facilitar sus negocios.

Visitas en el Congreso

Para dar confianza y apariencia de solvencia a sus gestiones, se organizaron visitas en el Congreso al entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -apodado Tito Berni en la trama-, quien dimitió de su escaño tras conocerse el caso.

Al empresario se le exigió el abono de la cantidad de 25.000 euros "para el pago de determinadas comisiones, comidas y servicios de prostitución" y también pagó 10.000 euros en una cuenta de una asociación deportiva dirigida por Fuentes Curbelo.

El empresario, según Fiscalía, llegó a presentar cuatro presupuestos sobre instalaciones fotovoltaicas a ganaderos de Fuerteventura y pagó sobornos por importe de 17.000 euros al resto de procesados, en distintas partidas.