¿Cuándo es el próximo puente en Canarias?

Tras salir de las fiestas navideñas, muchos están mirando el calendario laboral del 2026 en busca de los siguientes días libres. En Gran Canaria, el primer descanso prolongado del año no llegará de forma generalizada hasta la Semana Santa, que en 2026 permitirá encadenar varios días festivos consecutivos.

Antes de esa fecha, el Carnaval en Canarias se presenta como una opción intermedia, aunque no al alcance de todos. El martes de Carnaval, 17 de febrero, es festivo local en numerosos municipios de la isla, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, lo que permite a parte de la población encadenar varios días de descanso.

No obstante, al tratarse de una festividad de ámbito municipal, la posibilidad de convertirlo en puente dependerá del sector laboral, la empresa o la administración en la que se trabaje, por lo que no se trata de un descanso generalizado.

Habrá que esperar, por tanto, a Semana Santa para el primer puente claro y compartido por la mayoría de trabajadores en Canarias. En 2026, el Jueves Santo (2 de abril) —festivo autonómico— y el Viernes Santo (3 de abril) —festivo nacional— permitirán enlazar con el fin de semana, configurando el primer puente amplio del año y uno de los más esperados para planificar viajes o escapadas.