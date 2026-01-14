¿Cuándo es el próximo puente en Canarias?
Carnaval ofrece opciones puntuales según el municipio, pero el primer puente generalizado llegará con Semana Santa
Tras salir de las fiestas navideñas, muchos están mirando el calendario laboral del 2026 en busca de los siguientes días libres. En Gran Canaria, el primer descanso prolongado del año no llegará de forma generalizada hasta la Semana Santa, que en 2026 permitirá encadenar varios días festivos consecutivos.
Antes de esa fecha, el Carnaval en Canarias se presenta como una opción intermedia, aunque no al alcance de todos. El martes de Carnaval, 17 de febrero, es festivo local en numerosos municipios de la isla, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, lo que permite a parte de la población encadenar varios días de descanso.
No obstante, al tratarse de una festividad de ámbito municipal, la posibilidad de convertirlo en puente dependerá del sector laboral, la empresa o la administración en la que se trabaje, por lo que no se trata de un descanso generalizado.
Habrá que esperar, por tanto, a Semana Santa para el primer puente claro y compartido por la mayoría de trabajadores en Canarias. En 2026, el Jueves Santo (2 de abril) —festivo autonómico— y el Viernes Santo (3 de abril) —festivo nacional— permitirán enlazar con el fin de semana, configurando el primer puente amplio del año y uno de los más esperados para planificar viajes o escapadas.
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- El Papa empieza por Gran Canaria
- La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
- La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias
- La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
- La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes