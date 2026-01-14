Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prealerta lluvias CanariasMiyashiro UD Las PalmasRUP Canarias240 casas de alquiler Las PalmasDesahucio Muelle DeportivoAlta Sara Carbonero
instagramlinkedin

¿Cuándo es el próximo puente en Canarias?

Carnaval ofrece opciones puntuales según el municipio, pero el primer puente generalizado llegará con Semana Santa

Imagen de archivo de un calendario.

Imagen de archivo de un calendario. / Pixabay

Mar Molina

Tras salir de las fiestas navideñas, muchos están mirando el calendario laboral del 2026 en busca de los siguientes días libres. En Gran Canaria, el primer descanso prolongado del año no llegará de forma generalizada hasta la Semana Santa, que en 2026 permitirá encadenar varios días festivos consecutivos.

Antes de esa fecha, el Carnaval en Canarias se presenta como una opción intermedia, aunque no al alcance de todos. El martes de Carnaval, 17 de febrero, es festivo local en numerosos municipios de la isla, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, lo que permite a parte de la población encadenar varios días de descanso.

No obstante, al tratarse de una festividad de ámbito municipal, la posibilidad de convertirlo en puente dependerá del sector laboral, la empresa o la administración en la que se trabaje, por lo que no se trata de un descanso generalizado.

Habrá que esperar, por tanto, a Semana Santa para el primer puente claro y compartido por la mayoría de trabajadores en Canarias. En 2026, el Jueves Santo (2 de abril) —festivo autonómico— y el Viernes Santo (3 de abril) —festivo nacional— permitirán enlazar con el fin de semana, configurando el primer puente amplio del año y uno de los más esperados para planificar viajes o escapadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
  2. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  3. El Papa empieza por Gran Canaria
  4. La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
  5. Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
  6. La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias
  7. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  8. La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes

Los celíacos piden subvención para sus alimentos: "La mejor medicina es llevar una dieta adecuada"

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Albares se reúne con Miguel Moreno y otros españoles repatriados desde Venezuela

El auge de los trasteros en Canarias: una solución al espacio limitado y los altos precios

El auge de los trasteros en Canarias: una solución al espacio limitado y los altos precios

Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria

Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria

Llega a juicio ante jurado la primera pieza del caso Mediador: los sobornos para placas solares

Llega a juicio ante jurado la primera pieza del caso Mediador: los sobornos para placas solares
Tracking Pixel Contents