Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria
Sus ocupantes han sido trasladados al puerto de Arguineguín, donde van a recibir las primeras asistencias sanitarias
Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a cinco kilómetros de la costa sur de Gran Canaria a 25 migrantes que trataban de llegar a la isla a bordo de una lancha neumática, entre ellos dos mujeres y un menor.
Según han informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la embarcación fue avistada por un crucero en ruta, el Spirit of the Sea, y recibió la ayuda de la Salvamar Macondo.
Sus ocupantes han sido trasladados al puerto de Arguineguín, donde van a recibir las primeras asistencias sanitarias.
Desde el mismo puerto ha partido la Guardamar Urania al encuentro de un cayuco con un número aún indeterminado de personas avistado a 360 kilómetros al sur de El Hierro.
El cayuco fue localizado por un mercante en ruta, el Sara M, cuya tripulación ha proporcionado agua y medicamentos a las personas que van a bordo, en medio de difíciles condiciones meteorológicas, con olas de tres metros, ha precisado Salvamento Marítimo.
Mientras el barco de rescate llega a su posición, otro carguero en ruta ha sido desviado para apoyar al Sara M, el Eurostar.
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- El Papa empieza por Gran Canaria
- La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
- La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias
- La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
- La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes