Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prealerta lluvias CanariasMiyashiro UD Las PalmasRUP Canarias240 casas de alquiler Las PalmasDesahucio Muelle DeportivoAlta Sara Carbonero
instagramlinkedin

Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria

Sus ocupantes han sido trasladados al puerto de Arguineguín, donde van a recibir las primeras asistencias sanitarias

Una embarcación de Salvamento Marítimo

Una embarcación de Salvamento Marítimo / SALVAMENTO MARÍTIMO

EFE

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a cinco kilómetros de la costa sur de Gran Canaria a 25 migrantes que trataban de llegar a la isla a bordo de una lancha neumática, entre ellos dos mujeres y un menor.

Según han informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la embarcación fue avistada por un crucero en ruta, el Spirit of the Sea, y recibió la ayuda de la Salvamar Macondo.

Sus ocupantes han sido trasladados al puerto de Arguineguín, donde van a recibir las primeras asistencias sanitarias.

Desde el mismo puerto ha partido la Guardamar Urania al encuentro de un cayuco con un número aún indeterminado de personas avistado a 360 kilómetros al sur de El Hierro.

El cayuco fue localizado por un mercante en ruta, el Sara M, cuya tripulación ha proporcionado agua y medicamentos a las personas que van a bordo, en medio de difíciles condiciones meteorológicas, con olas de tres metros, ha precisado Salvamento Marítimo.

Mientras el barco de rescate llega a su posición, otro carguero en ruta ha sido desviado para apoyar al Sara M, el Eurostar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
  2. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  3. El Papa empieza por Gran Canaria
  4. La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
  5. Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
  6. La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias
  7. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  8. La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Los celíacos piden subvención para sus alimentos: "La mejor medicina es llevar una dieta adecuada"

Albares se reúne con Miguel Moreno y otros españoles repatriados desde Venezuela

El auge de los trasteros en Canarias: una solución al espacio limitado y los altos precios

El auge de los trasteros en Canarias: una solución al espacio limitado y los altos precios

Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria

Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

Llega a juicio ante jurado la primera pieza del caso Mediador: los sobornos para placas solares

Llega a juicio ante jurado la primera pieza del caso Mediador: los sobornos para placas solares
Tracking Pixel Contents