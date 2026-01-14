Estos son los seis escenarios de Gran Canaria donde se rodó la película 'Maspalomas', nominada a 9 Goyas, que tú también puedes visitar
Entre dunas, complejos y faros del sur de la isla donde se rodó la historia que ha cautivado al cine español
Cuando el cine abandona el plató y se instala en la vida real, los paisajes se convierten en personajes. En 'Maspalomas', la nueva película de José Mari Goenaga y Aitor Arregi directores de joyas como La trinchera infinita o Handia, la isla no es un telón de fondo, sino el alma de una historia que mezcla soledad, deseo, silencios y encuentros inesperados.
Lejos del sol de postal o la mirada turística complaciente, la cámara recorre el sur de Gran Canaria con una sensibilidad diferente. Cada localización respira autenticidad en las calles por las que caminan residentes, apartamentos donde se confunden el descanso y la rutina, bares donde la noche late al ritmo de quien busca algo que aún no sabe nombrar.
Dunas que se deshacen en la mirada
- Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas: no hay metáfora más poderosa para esta película que las propias dunas. Cambian con el viento, se desplazan en silencio, son bellas y a la vez impenetrables. Aquí se rodaron algunas de las secuencias más poéticas del filme, donde los personajes, como la arena, se desplazan sin rumbo fijo pero con un deseo persistente.
- Playa del Inglés: el filme recorre este enclave sin clichés ni filtros. La Playa del Inglés se muestra en toda su diversidad con turistas madrugadores, residentes de toda la vida, trabajadores del sector servicios y una comunidad queer que ha hecho de este lugar un espacio de libertad. El paseo y la playa aparecen en escenas clave donde lo cotidiano roza lo cinematográfico.
El corazón nocturno del sur
- Centro Comercial Yumbo: icónico por su ambiente nocturno y su historia como epicentro LGTBIQ+ en Canarias, el Yumbo no es un decorado más. En Maspalomas se convierte en punto de encuentro, escenario de confidencias, música, deseo y ternura. Una mirada sensible que retrata su esencia sin estereotipos.
- Faro de Maspalomas: imponente, inmutable, faro de los que se pierden. Goenaga y Arregi lo emplean como eje visual, como símbolo de frontera entre el bullicio turístico y el silencio interior de los personajes. Su presencia marca un antes y un después en la narrativa de la película.
Entre la calma y el desarraigo
- San Agustín: alejado del foco turístico, este rincón tranquilo aparece como contrapunto emocional. Aquí, los planos se llenan de pausa y contemplación. Es el sur de la isla menos mostrado, el de los residentes, los inquilinos de larga estancia, las vidas pausadas.
- Apartamentos y complejos residenciales de Maspalomas: lejos de hoteles de lujo, Maspalomas se rodó en apartamentos reales donde viven jubilados europeos, camareras de piso, trabajadores del sector o personas que buscan anonimato. Este entorno cotidiano aporta verdad y matices a una historia profundamente humana.
Una mirada que transforma el sur de la isla
Goenaga y Arregi han explicado que no querían hacer “una postal de Canarias”, sino una historia que pudiera ocurrir en cualquier sitio, pero que solo en Maspalomas adquiere este matiz. El rodaje se integró en la vida diaria del municipio, con actores locales y sin grandes despliegues de producción, logrando un realismo casi documental.
La película candidata a varios premios y ya aplaudida en festivales abre una nueva ventana para el cine español que busca lugares reales y emociones crudas. Y de paso, invita a redescubrir el sur de Gran Canaria con otra mirada. Más lenta, más íntima y verdadera.
