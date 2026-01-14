Ni Tenerife ni Lanzarote: este es el aeropuerto de Canarias que más pasajeros tuvo el año pasado

Canarias vuelve a consolidarse un año más como uno de los destinos turísticos preferidos, tanto para viajeros nacionales como internacionales. Los datos publicados por AENA confirman un aumento del número de pasajeros que han llegado a los aeropuertos del Archipiélago, con cifras que mejoran las registradas en 2024. Sin embargo, entre todos los aeródromos canarios, hay uno que destaca claramente por encima del resto como el que más turistas recibe en las Islas.

El pasado año, los aeropuertos canarios registraron un total de 54.753.915 pasajeros, lo que supone un incremento del 3,6 % respecto a 2024. Estas instalaciones fueron clave tanto para los desplazamientos interinsulares como para la llegada y salida de viajeros desde fuera del Archipiélago.

Del total de pasajeros, más de la mitad procedían del extranjero, con 32.144.877 viajeros internacionales, frente a los 22.309.329 de trayectos nacionales, un dato que confirma el fuerte peso del turismo internacional en la conectividad aérea de Canarias.

Evolución mensual del número total de pasajeros e los aeropuertos de Canarias / AENA

El Aeropuerto de Gran Canaria es el que más pasajeros tiene en Canarias

AENA ha confirmado que el Aeropuerto de Gran Canaria es el que mayor volumen de pasajeros concentra de todo el Archipiélago. Las estadísticas del gestor aeroportuario reflejan que 15.826.553 personas pasaron por este aeródromo, lo que supone un incremento del 4 % respecto a 2024. El mes con mayor tráfico fue marzo, cuando se superaron los 5,06 millones de pasajeros, consolidando a Gran Canaria como el principal nodo aéreo de Canarias.

La mayoría de estos viajeros procedían, principalmente, de:

Madrid-Barajas Adolfo Suárez: 1.973.063 pasajeros Tenerife Norte–Ciudad de La Laguna: 975.359 pasajeros Lanzarote César Manrique: 854.624 pasajeros Fuerteventura: 700.535 pasajeros Barcelona–El Prat Josep Tarradellas: 526.140 pasajeros Düsseldorf: 366.137 pasajeros Ámsterdam–Schiphol: 364.397 pasajeros Londres–Gatwick: 334.720 pasajeros Oslo–Gardermoen: 322.215 pasajeros Frankfurt Internacional: 316.192 pasajeros Manchester Internacional: 312.792 pasajeros Sevilla: 285.922 pasajeros

Al Aeropuerto de Gran Canaria le siguen en la lista el de Tenerife Sur, que registró 13.969.678 pasajeros, el César Manrique-Lanzarote con 8.920.901 personas, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 7.174.977 y Fuerteventura, que alcanzó 6.886.935 pasajeros.

Tráfico aéreo por aeropuerto en Canarias / La Provincia

Más abajo en la lista se encuentran los aeropuertos de: La Palma con 1.533.355 pasajeros, El Hierro con 313.175 viajeros y el Aeropuerto de La Gomera con 128.341 pasajeros.

Durante 2025 se realizaron casi medio millón de operaciones en todos los aeropuertos de Canarias, lo que evidencia la necesidad de tener unas infraestructuras preparadas para gestionar el volumen de tráfico aéreo de todo el archipiélago.