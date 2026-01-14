Tonny Tun Tun acusa a Nueva Línea por plagio musical con 'Una noche de copas': "Es demostrable"

El periodista y creador de contenido Javi de Hoyos ha revelado una nueva controversia musical que involucra a la banda canaria Nueva Línea. En uno de sus últimos vídeos, detalla cómo el cantante y productor Tonny Tun Tun acusa al grupo de plagio musical, asegurando que copiaron su arreglo musical de la popular canción ‘Una noche de copas’.

De Hoyos relata que la controversia no gira en torno a la autoría de la canción en sí, ya que ninguna de las partes reclama la composición original. El conflicto se centra en el arreglo musical que Nueva Línea utiliza actualmente en sus actuaciones y contenidos virales. Tonny Tun Tun asegura que dicho arreglo es idéntico al que él creó y registró hace aproximadamente 15 años, concretamente en 2011, cuando lanzó su propia versión del tema.

Polémica entre Toni Tun Tun y la banda viral Nueva Línea

“El problema no es que canten la canción”, explica Tonny Tun Tun según recoge Javi de Hoyos, “sino que están utilizando mi arreglo musical sin haber solicitado los derechos correspondientes”. El artista subraya que, además de cantante, es músico, productor y arreglista, y defiende que su trabajo creativo está protegido legalmente. Según su versión, el arreglo que interpreta Nueva Línea no se inspira en la versión original de María Conchita Alonso, como muchos creen, sino directamente en la suya, algo que afirma que es “100 % demostrable”.

Para reforzar su argumento, Tonny Tun Tun habría comparado públicamente ambas versiones, señalando similitudes claras en estructura, ritmo y elementos musicales que, a su juicio, no aparecen en la grabación original. Hasta el momento, asegura, no ha recibido ninguna solicitud formal por parte de los responsables de Nueva Línea para regularizar el uso de dicho arreglo.

Por ahora, Nueva Línea no ha emitido un comunicado oficial al respecto. La situación queda a la espera de una posible respuesta del grupo o de una solución entre ambas partes que evite que el asunto derive en un conflicto legal mayor. Mientras tanto, la polémica sigue alimentando el debate sobre los límites entre inspiración, versiones musicales y derechos de autor en la industria actual.