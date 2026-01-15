La AEMET prevé lluvias y temperaturas estables este viernes en Canarias: consulta el pronóstico por islas

La jornada de este viernes en Canarias estará marcada por el regreso de las lluvias débiles a moderadas, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve, donde serán más frecuentes durante la segunda mitad del día, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto del archipiélago, las precipitaciones serán más ocasionales y con menor probabilidad, particularmente en Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas se mantendrán estables, aunque con ligeros ascensos de las máximas en algunas zonas, principalmente en medianías y litorales. En cambio, en las cumbres de Tenerife y La Palma, se espera un leve descenso, con posibilidad de heladas débiles.

El viento soplará del norte con intensidad moderada, aunque se intensificará al final del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria.

Previsión por islas:

Gran Canaria: cielos nubosos en el norte, con apertura de claros en las horas centrales. Las lluvias regresarán por la tarde, especialmente en medianías. En el resto de la isla, intervalos nubosos con predominio de cielos despejados al mediodía. Temperaturas sin cambios y viento del norte moderado, con intervalos fuertes al final del día en cumbres.

Tenerife: nubosidad persistente en el norte, con claros durante las horas centrales y lluvias a partir de la tarde en medianías. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Posibilidad de heladas débiles en las cumbres. Viento del norte moderado, intensificándose al final del día.

La Palma: cielos nubosos en el norte y este, con algunos claros matinales. Lluvias débiles a moderadas por la tarde en medianías. En el oeste, intervalos nubosos. Temperaturas con ligeras variaciones y viento que irá ganando fuerza hacia la noche.

La Gomera: predominio de cielos nubosos en el norte, con claros al mediodía y lluvias débiles al final del día. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes expuestas.

El Hierro: intervalos nubosos por la mañana, que darán paso a cielos más despejados al mediodía. Por la tarde volverán las nubes y las lluvias en medianías del norte. Viento de componente norte, flojo a moderado, con rachas más intensas al final del día.

Lanzarote: nubes al comienzo del día, con algunas aperturas durante la mañana. Por la tarde se podrían registrar lluvias débiles y ocasionales. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas del interior de Lanzarote.

Fuerteventura: nubes al comienzo del día, con algunas aperturas durante la mañana. Por la tarde se podrían registrar lluvias débiles y ocasionales. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas del interior del sur de Jandía.

Estado de la mar

En aguas del archipiélago se espera viento del norte o noreste de fuerza 3 a 4, que aumentará a 5 o localmente 6 mar adentro. Se prevé marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del noroeste de entre 2 y 3 metros.