Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: "Ahora sin dictaduras"

La orquesta canaria Nueva Línea, que se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales en los últimos meses, vuelve a ser protagonista del debate público. Esta vez, el foco no está en sus actuaciones ni en su popularidad digital, sino en la polémica entre integrantes antiguas y nuevas del grupo, un conflicto analizado recientemente por el periodista Javi de Hoyos, y que revive tensiones dentro del panorama de la música en Canarias.

Según ha explicado De Hoyos, varias de las antiguas componentes del proyecto han reaparecido bajo el nombre de Grupo Primera Marcha, lo que ha despertado rápidamente la curiosidad de los seguidores. En los comentarios de sus vídeos, numerosos usuarios las han identificado como “las antiguas integrantes de Nueva Línea”, a lo que ellas mismas han respondido afirmativamente, añadiendo una frase que no ha pasado desapercibida: “Ahora sin dictaduras”.

Este comentario ha sido suficiente para desatar el “salseo” en redes sociales. Muchos seguidores han comenzado a pedir explicaciones sobre qué ocurrió realmente en la etapa anterior del grupo, insinuando la existencia de conflictos internos. Aunque las integrantes de Primera Marcha no han dado detalles concretos, sus gestos y reacciones han alimentado la sensación de que existe un descontento no resuelto con su pasado en Nueva Línea.

Grupo Primera Marcha está conformado por antiguas integrantes de Nueva Línea, la banda viral del momento

Javi de Hoyos destaca una actitud ambigua por parte de las antiguas integrantes. Por un lado, dan “me gusta” a comentarios que sugieren que cantan mejor que la formación actual o que reclaman que expliquen el motivo de la separación, lo que parece indicar cierta necesidad de reivindicación. Por otro, responden públicamente con mensajes conciliadores, asegurando que no existe competición entre ambos grupos y que en Canarias hay espacio para todos.

“Habrá grupos mejores y peores, como en todo. Por nuestra parte no hay competición”, han llegado a contestar en algunos comentarios, defendiendo que tanto Nueva Línea como Primera Marcha son solo dos proyectos más dentro del amplio panorama musical del archipiélago. Incluso han mostrado predisposición a compartir escenario en el futuro y han celebrado que el público apoye a ambas formaciones.

Esta dualidad de mensajes es lo que ha generado desconcierto entre los seguidores. Tal y como señala De Hoyos, parece que las antiguas integrantes “tienen ganas de contar algo”, pero al mismo tiempo evitan hacerlo de forma clara. Mientras tanto, Nueva Línea continúa con su dinámica habitual de renovación de rostros, incorporando nuevas voces que han sido clave en su reciente explosión viral.

Por ahora, no hay una versión oficial que aclare qué ocurrió exactamente entre las antiguas y las actuales componentes. La polémica sigue abierta y el público, como reconoce el propio Javi de Hoyos, espera que en algún momento se cuente “qué pasó realmente”. Hasta entonces, el debate continúa en redes, donde la música, el relevo generacional y las emociones personales se mezclan con el inevitable interés por el drama detrás del éxito.