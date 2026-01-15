Avisos a los conductores canarios: cuidado con esta multa que buscan vaciar las cuentas bancarias

Llegar al vehículo y encontrar una multa en el parabrisas genera nervios y prisas por pagarla cuanto antes para que el importe se vea reducido a la mitad. Estas reacciones las están aprovechando los delincuentes para obtener los datos personales y bancarios de sus víctimas.

La Policía Nacional se encarga de alertar a la población sobre estafas o conductas que pueden afectar a su privacidad. Para ello, tratar de extremar la vigilancia y ofrece trucos e información para que sean capaces de detectar los engaños y eviten caer en ellos.

¿Qué es el QRishing?

Este tipo de fraude es una variante de pshising, donde el enlace fraudulento no llega a través de un SMS o correo electrónico, sino mediante un código QR situado en el parabrisas de los vehículos con el objetivo de conseguir información privada, realizar un cargo económico o infectar el dispositivo.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aseguran que una acción tan sencilla como escanear el QR puede llevar a webs peligrosas, capaces de vaciar las cuentas bancarias de las víctimas.

Cómo funciona la estafa

El engaño comienza con un papel colocado en el parabrisas del coche, simulando una multa. Ese documento simula ser una sanción por estacionamiento que contiene un código QR para que el conductor lo escanee y pague.

Sin embargo, los agentes de tráfico recuerdan que nunca que las multas nunca se notifican mediante papeles anónimos con códigos QR en los vehículos. El objetivo es dirigir a la víctima a un web falsa para robar sus datos bancarios y poder vaciar sus cuentas bancarias.

Así lo ha informado la Policía de Zaragoza, que ha sido quien se ha encargado de alertar a los ciudadanos a través de su cuenta oficial de X

Cómo detectar las señales de alarma

Estas multas llevan varias claves para que las víctimas detecten fácilmente que se trata de una estafa:

Nunca creer los mensajes alarmistas , que buscan acciones con urgencia.

, que buscan acciones con urgencia. Falta de datos que verifiquen el organismo que emite la sanción.

que emite la sanción. Cuando el QR dirija a webs sospechosas que no coincidan con administraciones públicas.

que no coincidan con administraciones públicas. Sospechar de la solicitud inmediata de datos personales o bancarios.

personales o bancarios. Nunca descargar archivos o aplicaciones.

Qué hacer si encuentras una multa sospechosa

Las autoridades lo dejan claro y recomienda no escanear eL código QR ni facilitar ningún dato. Ante cualquier duda los ciudadanos deben: