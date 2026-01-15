Canarias afronta sin ingenieros el auge industrial

«De apuntarse 20 ingenieros a una misma oferta de trabajo ahora se inscriben tres o cuatro», describe el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Canarias (Coittcan), Sebastián Suárez. Mientras el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías potencian cada vez más la economía del conjunto de países europeos, España en general y Canarias en particular no dejan de perder ingenieros. Lejos de aparecer como una oportunidad para los jóvenes, son cada vez menos los que se gradúan en estudios universitarios que aplican al aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial, pese a que son cada vez más necesarios. La complejidad de estos estudios, la necesidad de especializarse a través de un máster o los salarios poco competitivos se presentan como una de las principales causas de esta “fuga de cerebros”. En sentido contrario, la Formación Profesional (FP) gana terreno, impulsada por una menor duración de los estudios y un aprendizaje más específico y orientado al empleo. Todo ello a contracorriente de lo que ocurre en países europeos como Alemania y Países Bajos donde la innovación, el I+D y el desarrollo tecnológico han permitido fortalecer su competitividad frente al exterior y que se produce además en un contexto canario en el que la industria crece con más fuerza que la media nacional.

«Las formaciones están disparadas al alza y no hay plazas suficientes», asegura Pablo Hernández, presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC). La rapidez del aprendizaje –que se completa en apenas dos años– y su orientación directa hacia los empleos del futuro explican que cada vez más jóvenes opten por la Formación Profesional (FP). Según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), se han incrementado las matriculaciones en este nivel educativo un 27% entre 2018 y 2022, una tendencia que continúa en ascenso. En contraste, el número de ingenieros que abandonan las aulas universitarias tras completar sus estudios ha descendido de forma continuada: de 4.857 titulados en 2016 se pasó a 3.682 en 2023, lo que supone 1.175 ingenieros menos, una caída del 24% en seis años.

Preferencia por la FP

Lo mismo ocurre en el conjunto nacional, en donde hay 750.000 ingenieros menos que hace dos décadas, según el Observatorio de la Ingeniería en España 2022. El informe advierte de que en los próximos 10 años harán falta al menos 200.000 ingenieros para cubrir la demanda prevista. En este sentido, el decano Sebastián Suárez reconoce que el descenso de estudiantes de ingeniería es una tendencia difícil de entender dada la elevada empleabilidad del sector tecnológico. Sin embargo, apunta a varios factores clave: el alto nivel de exigencia académica, la duración de los estudios –a menudo ampliados con másteres de especialización– y una percepción de escasa recompensa económica al inicio de la carrera profesional. «El esfuerzo que requiere una ingeniería no siempre se ve compensado después con un salario atractivo», explica. A ello se suma que muchos titulados optan finalmente por salidas profesionales ajenas a la ingeniería, mejor remuneradas, como puestos de gestión o comerciales. Todo ello, señala, ha provocado que hoy haya menos alumnos matriculados y que en algunas escuelas ni siquiera se lleguen a cubrir los grupos, una situación impensable hace apenas quince años.

Cambio generacional

La promesa de una plaza de trabajo asegurada ya no es suficiente para atraer a los jóvenes hacia la industria y retener a jóvenes en actividades como la agroindustria, la química y el automóvil es una tarea complicada. Pablo Hernández advierte un cambio generacional profundo en la forma de entender el trabajo como una de las claves para explicar el descenso de estudiantes de ingeniería. A diferencia de generaciones anteriores, «los jóvenes ya no conciben el empleo únicamente como una vía de estabilidad económica, sino como un espacio de realización personal». Esta nueva escala de valores hace que muchos descarten estudios largos y exigentes, en especial cuando no perciben que al final de su etapa estudiantil vayan a obtener una recompensa inmediata en forma de salario o condiciones atractivas.

Paralelamente, la actividad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) continúa su desarrollo al alza y gana más peso que en el resto del Estado. Los últimos datos del Consejo Económico y Social (CES), recogidos en su informe anual de 2024, evidencian un incremento del 58% en la creación de puestos de trabajo. Además, el potencial del sector sigue siendo notable, con un 32% de vacantes aún disponibles, lo que equivale a hasta 7.000 puestos pendientes de cubrir. Otro dato que corrobora el potencial de esta industria es que la actividad de las tecnologías y la comunicación alcanzó una producción total en las Islas de 1.017,6 millones de euros en 2023, lo cual representó un crecimiento del 5,07% en comparación con el año anterior, 2022. Este aumento –que llevó a superar por primera vez en la historia los mil millones en ingresos– refleja la mayor demanda de servicios tecnológicos, impulsada por la transformación digital que están experimentando diversos sectores clave de la economía, incluido el turístico.