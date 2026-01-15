¿Cuándo es el próximo festivo en Canarias en 2026?: el calendario completo isla a isla

Los festivos locales de los 88 municipios de Canarias para el año 2026 son una información clave tanto para trabajadores y empresas como para administraciones públicas, centros educativos y sectores como el turismo o el comercio, que planifican su actividad con antelación a partir del calendario laboral en cada isla del Archipiélago.

Además, se trata de datos relevantes para la planificación de las vacaciones y 'puentes' durante todo el año, que permiten un respiro en la jornada laboral.

La resolución de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias sobre los festivos del calendario de 2026 culmina un proceso administrativo en el que han participado todos los ayuntamientos de Canarias y que se enmarca en lo establecido por la normativa laboral estatal y autonómica, que fija un máximo de catorce días festivos al año, retribuidos y no recuperables, de los cuales dos corresponden a festividades locales elegidas por cada municipio.

Calendario laboral. / La Provincia

Cómo se aprueban los festivos locales en Canarias

El procedimiento para fijar los festivos locales comienza en los plenos municipales, donde cada ayuntamiento decide qué dos fechas tendrán la consideración de inhábiles dentro de su término municipal. Estas propuestas se elevan posteriormente a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, que las tramita y ordena su publicación oficial.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los 88 ayuntamientos, el expediente ha sido gestionado por la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, y finalmente publicado en el BOC, lo que otorga validez legal a todas las fechas aprobadas.

Este calendario se completa con otros doce festivos de carácter autonómico, insular y estatal, aprobados previamente por el Consejo de Gobierno de Canarias:

1 de enero, Año Nuevo.

6 de enero, Epifanía del Señor.

2 de abril, Jueves Santo.

3 de abril, Viernes Santo.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

30 de mayo, Día de Canarias.

15 de agosto, Asunción de la Virgen.

12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

2 de noviembre, Todos los Santos.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

El Martes de Carnaval, uno de los días más elegidos

Entre las decisiones adoptadas por los municipios, destaca que 46 localidades de Canarias han optado por declarar festivo local el Martes de Carnaval, que en 2026 se celebrará el 17 de febrero.

Al margen de los festivos locales más cercanos, como la festividad de La Candelaria el 2 de febrero en la isla de Tenerife, el siguiente festivo de este 2026 será el Martes de Carnaval.

La Gala de los Homenajeados rinde tributo a figuras del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

Los municipios que han escogido el Martes de Carnaval 2026 son los siguientes: Adeje, Arafo, Arico, Arona, Arrecife, Arucas, Barlovento, Breña Alta, Candelaria, El Paso, El Rosario, El Sauzal, Fasnia, El Sauzal, Fasnia, Firgas, Fuencaliente de La Palma, Garachico, Granadilla de Abona, Haría, Icod de Los Vinos, La Frontera, La Guancha, La Matanza de Acentejo, La Orotava, La Victoria de Acentejo, Las Palmas de Gran CanariaMoyaPuerto del Rosario, Puntagorda, Puntallana, San Bartolomé de LanzaroteSan Cristóbal de La Laguna, San Miguel de Abona, San Bartolomé de Abona, San Sebastián de La GomeraSanta Brígida, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santa Lucía de Tirajana, Santa Úrsula, Tacoronte, TejedaTerorTías, Tinajo, Valleseco y Vega de San Mateo.

Festivos locales en Tenerife para 2026

En la isla de Tenerife, los ayuntamientos han aprobado los siguientes festivos, vinculados en su mayoría a fiestas patronales y tradiciones religiosas. La fiesta insular es el 2 de febrero, la Virgen de Candelaria.

Adeje: 20 de enero, por la festividad de San Sebastián.

20 de enero, por la festividad de San Sebastián. Arafo: 31 de agosto, por la festividad de San Bernardo.

31 de agosto, por la festividad de San Bernardo. Arico: 8 de septiembre, por la festividad de Nuestra Señora de Abona.

8 de septiembre, por la festividad de Nuestra Señora de Abona. Arona: 5 de octubre, por la festividad del Santísimo Cristo de la Salud.

5 de octubre, por la festividad del Santísimo Cristo de la Salud. Buenavista del Norte : 24 de agosto, por la festividad de San Bartolomé, y 26 de octubre, por la festividad de Nuestra Señora de los Remedios.

: 24 de agosto, por la festividad de San Bartolomé, y 26 de octubre, por la festividad de Nuestra Señora de los Remedios. Candelaria: 27 de julio, por la festividad de Santa Ana.

27 de julio, por la festividad de Santa Ana. El Rosario: 3 de agosto, por la festividad de Nuestra Señora de La Esperanza.

3 de agosto, por la festividad de Nuestra Señora de La Esperanza. El Sauzal: 29 de junio, por la festividad de San Pedro Apóstol.

29 de junio, por la festividad de San Pedro Apóstol. El Tanque: 31 de agosto, por la festividad Nuestra Señora del Buen Viaje, y 19 de octubre, por la festividad del Santísimo Cristo del Calvario.

31 de agosto, por la festividad Nuestra Señora del Buen Viaje, y 19 de octubre, por la festividad del Santísimo Cristo del Calvario. Fasnia: 17 de agosto, Fiestas Patronales.

17 de agosto, Fiestas Patronales. Garachico: 24 de junio, por la festividad de San Juan.

24 de junio, por la festividad de San Juan. Granadilla de Abona: 13 de junio, por la festividad de San Antonio de Padua.

13 de junio, por la festividad de San Antonio de Padua. Guía de Isora: 24 de junio, por la festividad de San Juan Bautista, y 21 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo de la Dulce Muerte.

24 de junio, por la festividad de San Juan Bautista, y 21 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo de la Dulce Muerte. Güímar: 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, y 7 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Socorro.

29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, y 7 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Socorro. Icod de los Vinos: 25 de abril, festividad de San Marcos Evangelista.

25 de abril, festividad de San Marcos Evangelista. La Guancha: 17 de agosto, por las Fiestas Patronales.

17 de agosto, por las Fiestas Patronales. La Matanza de Acentejo: 6 de agosto, por la festividad de El Salvador.

6 de agosto, por la festividad de El Salvador. La Orotava: 11 de junio, por la Infraoctava del Corpus Christi.

11 de junio, por la Infraoctava del Corpus Christi. La Victoria de Acentejo: 31 de agosto, por la festividad de Nuestra Señora de la Encarnación.

31 de agosto, por la festividad de Nuestra Señora de la Encarnación. Los Realejos: 22 de enero, por la festividad de San Vicente, y 1 de junio, Lunes de Remedios.

22 de enero, por la festividad de San Vicente, y 1 de junio, Lunes de Remedios. Los Silos: 24 de junio, festividad de San Juan, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Luz.

24 de junio, festividad de San Juan, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Luz. Puerto de La Cruz: 13 de julio, festividad del Gran Poder de Dios, y 14 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.

13 de julio, festividad del Gran Poder de Dios, y 14 de julio, festividad de la Virgen del Carmen. San Cristóbal de La Laguna: 14 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo.

14 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo. San Juan de la Rambla: 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y 14 de septiembre, festividad de San José.

24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y 14 de septiembre, festividad de San José. San Miguel de Abona: 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel.

29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. Santa Cruz de Tenerife: 4 de mayo, festividad del Día de la Cruz.

4 de mayo, festividad del Día de la Cruz. Santa Úrsula : 21 de octubre, festividad local.

: 21 de octubre, festividad local. Santiago del Teide : 16 de julio, festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, y 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador.

16 de julio, festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, y 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador. Tacoronte: 25 de noviembre, festividad de Santa Catalina.

25 de noviembre, festividad de Santa Catalina. Tegueste: 25 de abril, festividad de San Marcos Evangelista, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Remedios.

25 de abril, festividad de San Marcos Evangelista, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Remedios. Vilaflor de Chasna: 24 de abril, festividad del Santo Hermano Pedro, y 31 de agosto, festividad de San Roque y San Agustín.

Las esculturas de los reyes guanches pueden verse en la plaza de Candelaria. / La Provincia

Festivos locales en Gran Canaria para 2026

En Gran Canaria, los festivos locales de 2026 también están marcados por las celebraciones patronales. El 8 de septiembre es la festividad de la patrona de Gran Canaria, Nuestra Señora del Pino.

Agaete : 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, y el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves.

29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, y el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves. Agüimes : 20 de enero, festividad de San Sebastián, y 19 de febrero, jueves de Carnaval.

20 de enero, festividad de San Sebastián, y 19 de febrero, jueves de Carnaval. Artenara : 31 de agosto, festividad de la Virgen de la Cuevita, y el 14 de septiembre, festividad del Cristo de Acusa.

31 de agosto, festividad de la Virgen de la Cuevita, y el 14 de septiembre, festividad del Cristo de Acusa. Arucas: 24 de junio, festividad de San Juan Bautista.

24 de junio, festividad de San Juan Bautista. Firgas: 17 de agosto, festividad de San Roque.

17 de agosto, festividad de San Roque. Gáldar : 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, y 25 de junio, festividad de Santiago Apóstol.

15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, y 25 de junio, festividad de Santiago Apóstol. Ingenio : 2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, y el 29 de junio, festividad del Apóstol San Pedro.

2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, y el 29 de junio, festividad del Apóstol San Pedro. La Aldea de San Nicolás : 10 de septiembre, festividad del Santo Patrono San Nicolás de Tolentino, y el 11 de septiembre, Día del Charco.

10 de septiembre, festividad del Santo Patrono San Nicolás de Tolentino, y el 11 de septiembre, Día del Charco. Las Palmas de Gran Canaria: 24 de junio, conmemoración de la Fundación de la ciudad.

24 de junio, conmemoración de la Fundación de la ciudad. Mogán : 6 de abril, festividad de San Antonio, y el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.

6 de abril, festividad de San Antonio, y el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen. Moya: 15 de junio, festividad de San Antonio de Padua.

15 de junio, festividad de San Antonio de Padua. San Bartolomé de Tirajana : 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, y el 24 de agosto, festividad local.

25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, y el 24 de agosto, festividad local. Santa Brígida: 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua.

13 de junio, festividad de San Antonio de Padua. Santa Lucía de Tirajana: 24 de octubre, festividad de San Rafael.

24 de octubre, festividad de San Rafael. Santa María de Guía: 19 de marzo, festividad de San José, y el 21 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Las Marías.

19 de marzo, festividad de San José, y el 21 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Las Marías. Tejeda: 14 de septiembre, festividad de la Virgen del Socorro.

14 de septiembre, festividad de la Virgen del Socorro. Telde : 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y el 17 de noviembre, festividad de San Gregorio Taumaturgo.

24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y el 17 de noviembre, festividad de San Gregorio Taumaturgo. Teror: 12 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús.

12 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Valleseco: (5 de mayo, fiesta del Patrón local.

(5 de mayo, fiesta del Patrón local. Valsequillo : 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y el 29 de septiembre, festividad de San Miguel.

24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y el 29 de septiembre, festividad de San Miguel. Vega de San Mateo: 21 de septiembre, festividad en Honor al Apóstol San Mateo.

La plantilla del CB Gran Canaria visita a la Virgen del Pino / José Carlos Guerra / LPR

Festivos locales en Lanzarote para 2026

En Lanzarote, es fiesta insular el 15 de septiembre (Virgen de Los Dolores) y los festivos locales para 2026 quedan fijados de la siguiente manera:

Arrecife : 25 de septiembre, San Ginés.

: 25 de septiembre, San Ginés. Haría: 24 de junio, San Juan.

San Bartolomé : 24 de agosto, festividad local.

: 24 de agosto, festividad local. Teguise y La Graciosa: 16 de julio, Virgen del Carmen, y 5 de agosto, Virgen de Las Nieves.

Tías : 2 de febrero, Nuestra Señora de la Candelaria.

: 2 de febrero, Nuestra Señora de la Candelaria. Tinajo: 24 de junio, San Juan Bautista.

Yaiza: 7 de julio, San Marcial del Rubicón, y 8 de septiembre, Nuestra Señora de los Remedios.

C. L. /FOTO: TVAC

Festivos locales en Fuerteventura para 2026

En Fuerteventura, el 18 de septiembre es la festividad de Nuestra Señora de la Peña. Los festivos locales aprobados incluyen:

Antigua: 9 de febrero (Carnavales) y 8 de septiembre, Nuestra Señora de Antigua.

Betancuria: 14 de julio, San Buenaventura, y 24 de agosto, San Bartolomé.

La Oliva: 2 de febrero, Virgen de la Candelaria, y 16 de julio, Virgen del Carmen.

Pájara: 2 de julio, Nuestra Señora de Regla, y 16 de julio, Virgen del Carmen.

Puerto del Rosario : 7 de octubre, festividad local.

: 7 de octubre, festividad local. Tuineje: 2 de febrero, Virgen de la Candelaria, y 13 de octubre, fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel.

Festivos locales en La Palma para 2026

Las fiestas locales en los 14 municipios de La Palma, además de la festividad insular el 5 de agosto (Virgen de Las Nieves) son los siguientes:

Barlovento : 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario.

: 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario. Breña Alta : 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol.

: 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol. Breña Baja : 19 de marzo, festividad de San José, y 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario.

: 19 de marzo, festividad de San José, y 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario. El Paso : 4 de septiembre, viernes previo a la festividad del Pino.

: 4 de septiembre, viernes previo a la festividad del Pino. Fuencaliente de La Palma (19 de febrero, Día del municipio.

(19 de febrero, Día del municipio. Garafía: 12 de junio, festividad de San Antonio del Monte, y 21 de agosto, festividad de Nuestra Señora de La Luz.

12 de junio, festividad de San Antonio del Monte, y 21 de agosto, festividad de Nuestra Señora de La Luz. Llanos de Aridane : 2 de julio, festividad de Nuestra Señora de Los Remedios.

: 2 de julio, festividad de Nuestra Señora de Los Remedios. Puntagorda : 15 de enero, festividad de San Mauro Abad.

: 15 de enero, festividad de San Mauro Abad. Puntallana: 24 de junio, festividad de San Juan Bautista.

24 de junio, festividad de San Juan Bautista. San Andrés y Sauces : 27 de abril, festividad de Nuestra Señora de Montserrat, y 30 de noviembre, festividad de San Andrés.

: 27 de abril, festividad de Nuestra Señora de Montserrat, y 30 de noviembre, festividad de San Andrés. Santa Cruz de La Palma : el 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen.

: el 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen. Tazacorte : 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y 28 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel.

: 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y 28 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. Tijarafe : 2 de febrero, presentación de Jesús en el Templo, y 8 de septiembre, festividad de la Virgen.

: 2 de febrero, presentación de Jesús en el Templo, y 8 de septiembre, festividad de la Virgen. Villa de Mazo: 3 de febrero, festividad de San Blas, y 4 de junio, festividad del Corpus Christi.

Bajada de la Virgen de las Nieves, en imágenes / Arturo Jiménez

Festivos locales en La Gomera para 2026

En La Gomera, con la patrona insular, la Virgen de Guadalupe, el 5 de octubre, los festivos locales de 2026 quedan establecidos así:

Agulo : 7 de abril, festividad de San Marcos Evangelista, y 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de las Mercedes.

: 7 de abril, festividad de San Marcos Evangelista, y 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de las Mercedes. Alajeró : 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Buen Paso.

: 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Buen Paso. Hermigua : 7 de agosto, festividad de Santo Domingo de Guzmán, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Encarnación.

: 7 de agosto, festividad de Santo Domingo de Guzmán, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Encarnación. San Sebastián de La Gomera : 20 de enero, festividad local, y 24 de febrero, Martes de Carnaval.

: 20 de enero, festividad local, y 24 de febrero, Martes de Carnaval. Valle Gran Rey : 7 de enero, festividad de Nuestra Señora Virgen de Los Reyes, y 24 de junio, festividad de San Juan Bautista.

: 7 de enero, festividad de Nuestra Señora Virgen de Los Reyes, y 24 de junio, festividad de San Juan Bautista. Vallehermoso: el 24 de septiembre, festividad de San Juan Bautista, y 23 de julio, festividad Virgen del Carmen.

La Virgen de Guadalupe se aparece en el Prado / LP/DLP

Festivos locales en El Hierro para 2026

El Hierro tiene como fiesta insular el 24 de septiembre, día de su patrona, la Virgen de Los Reyes. Los festivos locales para 2026 son los siguientes: