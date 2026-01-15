La DGT avisa a los conductores canarios: estas son las etiquetas que decidirán el futuro de tu coche

El director de Tráfico, Pepe Navarro, se ha pronunciado sobre el futuro de los automóviles en las grandes ciudades durante la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' llevado a cabo por Europa Press

"El objetivo es acabar con los combustibles fósiles. En 2035 prohibir matricular este tipo de vehículos", afirma. Además, asegura que "al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni con diésel ni con gasolina: vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify".

En las Islas Canarias todavía no han tramitado o completado sus Zonas de Bajas Emisiones El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife

Distintivos

"La clasificación de los vehículos a través del distintivo ambiental tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. En algunas ciudades ya se está utilizando este distintivo ambiental a la hora de restringir el tráfico en los días de alta contaminación, prohibiendo la circulación a los vehículos que carecen de él", explican desde la DGT.

Tráfico distingue cuatro etiquetas, que se clasifican de mayor a menor eficiencia:

Etiqueta 0 emisiones (Azul): identifica a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Los vehículos que portan esta etiqueta son los eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o superior y vehículos de pila de combustible.

Etiqueta ECO (Verde y Azul): corresponde a los vehículos de bajas emisiones, pero no totalmente eléctricos. Así como los eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).

Etiqueta C (Verde): son los coches de combustión interna que cumplen con las últimas normativas de la EURO. Incluye gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados desde 2014.

Etiqueta B (Amarilla): los vehículos más antiguos, pero que todavía está dentro de los límites legales. Turismos y furgonetas de gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Además de vehículos pesados y de más de 8 plazas desde 2006.

"El distintivo es válido para circular en España. Si vas a circular con su vehículo en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia u otro país con sistema de catalogación ambiental, debes informarte antes de ir sobre si es necesario obtener un distintivo en el país al que viajas, cómo hacerlo y de los criterios para poder circular", recoge la DGT.

¿Pueden multar por no llevar la etiqueta ambiental?

La DGT recomienda pero no obliga a llevar colocada la etiqueta distintiva en un lugar visible. Las sanciones que establecen los agentes de tráfico relacionados son 200 euros para los vehículos que accedan a zonas restringidas con vehículos que nos cumplan con la normativa establecida.