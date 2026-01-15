El Eurojackpot de la ONCE deja un cuarto de millón de euros en Canarias

A ganar, a ganar, pollo para cenar. No es el Blackjack, es la ONCE. Un premio de 232.189,10 euros ha llegado a Tenerife gracias al sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado el pasado martes 13 de enero. El boleto, premiado con una cantidad correspondiente a la segunda categoría (cinco números más un Sol), fue validado en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, concretamente en la Plaza del Charco, número 3.

El responsable de repartir la suerte ha sido Mauricio Mesa Martín, vendedor de la ONCE desde junio de 2024, quien comercializó el boleto ganador desde su punto habitual de venta. Este importante premio confirma, una vez más, que la suerte puede llegar en cualquier momento y a cualquier rincón del archipiélago canario.

El próximo sorteo del Eurojackpot, previsto para el viernes 16 de enero, pone en juego un atractivo bote de 33.000.000 de euros, cifra que sigue creciendo cada semana si no hay acertantes de primera categoría. Esta es una de las características principales del Eurojackpot: su capacidad para acumular premios de grandes dimensiones, lo que lo convierte en uno de los sorteos más atractivos de Europa.

¿Cómo se juega al Eurojackpot de la ONCE?

Eurojackpot / La Provincia

El Eurojackpot es una lotería europea que se celebra dos veces por semana, los martes y viernes, en Helsinki (Finlandia). Para participar, hay que seleccionar cinco números de entre 50 y dos soles de entre 12. El juego se comercializa de forma simultánea en 19 países europeos, incluido España, lo que contribuye a la acumulación de botes millonarios.

Los países participantes en esta lotería son: Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Grecia y España. Esta red europea convierte al Eurojackpot en una opción popular entre quienes buscan grandes premios y una experiencia internacional de juego.

La ONCE, organización que comercializa el Eurojackpot en España, destaca por promover un modelo de lotería social, segura y responsable. Entre sus medidas más destacadas se encuentra la prohibición de venta a menores de edad, la imposibilidad de jugar a crédito y el seguimiento de prácticas de juego responsable avaladas por organismos internacionales como la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los productos de la ONCE no solo tienen un carácter lúdico, sino que además cumplen una importante función social, ya que los beneficios obtenidos se destinan a programas de inclusión y atención a personas con discapacidad. Este modelo solidario convierte a la ONCE en una referencia dentro del sector del juego en Europa.

Los cupones del Eurojackpot y el resto de loterías de la ONCE pueden adquirirse de forma segura a través de varias vías: