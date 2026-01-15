Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiempo CanariasNueva LíneaDesahuicio Muelle DeportivoArde vehículo GC-1Quinto contenedorUD Las Palmas
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU mantiene su posición sobre Groenlandia tras la reunión de Marco Rubio y J. D. Vance con los ministros de Exteriores de Dinamarca y de la isla, y Copenhague anuncia la creación de un grupo de trabajo para abordar las "discrepancias"

Donald Trump y María Corina Machado almuerzan este jueves en la Casa Blanca

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

  1. Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
  2. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  3. El Papa empieza por Gran Canaria
  4. La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
  5. Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
  6. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  7. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  8. La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Los precios suben en Canarias un 2,8% en diciembre

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

Se esperan precipitaciones ocasionales en medianías del norte de las islas centrales

El pronóstico de la Aemet para este jueves en Canarias: nubes en el norte y vientos fuertes

Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: "Ahora sin dictaduras"

Dos migrantes muertos entre los 108 rescatados de un cayuco en Canarias

Un futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria elimina al Real Madrid: este es Jefté Betancor, el verdugo del equipo de Álvaro Arbeloa que ayer marcó dos goles en la Copa del Rey

