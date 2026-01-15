Jorge Rey avisa de nuevas lluvias persistentes en Canarias este fin de semana: "Las precipitaciones serán débiles y en zonas concretas"

Jorge Rey ha publicado un nuevo vídeo en el que vuelve a advertir de la llegada de lluvias a Canarias. Según su pronóstico, este fin de semana se registrarán precipitaciones en el Archipiélago, aunque estarán concentradas en zonas muy concretas de algunas islas. Los canarios deberán tener el paraguas a mano, aunque Rey matiza que "las lluvias llegarán de forma bastante débil", en contraste con otros pronósticos que apuntan a un episodio más intenso.

Canarias notará en los próximos días los efectos del nuevo episodio de inestabilidad que llegará a España, aunque de forma mucho más moderada que en la Península. Así lo ha explicado Jorge Rey, que en su último análisis sitúa al archipiélago dentro del radio de acción de varios frentes atlánticos, con precipitaciones débiles y poco destacables, concentradas sobre todo en las islas de mayor relieve.

Nubosidad en Canarias Mapa interactivo que muestra la nubosidad en Canarias.

Mientras buena parte del país se prepara para un escenario marcado por borrascas, nevadas y lluvias intensas, especialmente en el Mediterráneo, Canarias quedará en un segundo plano, con un impacto limitado pero continuado a lo largo de los próximos días.

Lluvias débiles en las islas de mayor relieve

Según explica Jorge Rey, "las precipitaciones llegarán a Canarias según avancen los días, pero de manera bastante débil y especialmente en las islas de mayor relieve". Esta previsión descarta, por ahora, episodios de lluvias intensas en el archipiélago, como sí apuntan otros meteorólogos, que dicen que sí se darán grandes acumulados. Pese a esto, sí se confirma que el tiempo se mantendrá variable e inestable.

Las lluvias se concentrarán principalmente en zonas expuestas al flujo húmedo, como las vertientes norte y nordeste, y en áreas de medianías, donde la orografía favorece la condensación. No se esperan acumulados significativos ni fenómenos adversos destacados, pero sí precipitaciones intermitentes en determinados momentos.

Diferencias entre las dos provincias

En los mapas que muestra Jorge Rey se observa un claro contraste. Mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife todas las islas se verán afectadas por las lluvias, en Las Palmas, solo el norte de Gran Canaria tiene probabilidad de lluvia.

La zona norte de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera tendrán episodios débiles o localmente moderados, sin grandes registros, pero suficientes para mantener un ambiente húmedo y cielos cubiertos en varios tramos del día.

Por otro lado, en Lanzarote y Fuerteventura la probabilidad de lluvia será baja, con intervalos nubosos como principal protagonista.

Jorge Rey insiste en que "son precipitaciones que no van a destacar mucho", por lo que podemos estar tranquilos de que no se acerca un gran temporal.