La música inicia la nueva temporada del teatro Guiniguada

La música es la protagonista del inicio de la nueva temporada del Teatro Guiniguada con el concierto de Guiguan Project & Markus Stokhausen, dentro del 42 Festival Internacional de Música de Canarias, y el del cantautor Luis Quintana como cierre de la gira 30 años de canciones y teaNtros.

Las entradas están disponibles en www.elteatroguiniguada.com y en la taquilla los días de función.

Dentro de la sección En Paralelo del FIMC, hoy viernes estará en el Guiniguada el trío Guiguan Project, integrado por tres músicos con un estilo único, arraigado en sus raíces isleñas: Javier Infante (guitarra), Alexis Lemes (timple) y Javier Colina (contrabajo). Estarán en el escenario junto al reconocido trompetista y compositor alemán Markus Stockhausen, uno de los grandes innovadores e improvisadores de la escena jazzística europea. Mañana sábado 17, será el concierto de cierre de la gira 30 años de canciones y teaNtros, del cantautor grancanario Luis Quintana.

Década

Esta propuesta musical, con la que el artista recorre tres décadas de trayectoria con su música, sus historias y su inconfundible manera de conectar con el público.

En un formato de cuarteto, el músico realizará un recorrido por canciones desde Amarillo es mi color o La isla de mi vida, hasta temas más íntimos y personales. También con el FIMC (sección En Paralelo), el miércoles 21 de enero, el público podrá disfrutar en este escenario de un viaje a la identidad isleña con la versión en concierto del espectáculo Canarii, de Olga Cerpa y Mestisay. Estará el coro de voces búlgaras Vanya Moneva y el prestigioso elenco de músicos de las islas que formó parte del estreno de su versión para ballet hace dos años.

La programación continúa el jueves 22 con Arahal. Un lugar donde descansar, el nuevo espectáculo de la compañía Pieles que recorrerá las islas dentro de la programación En Paralelo del FIMC. En este nuevo montaje, percusión, voz, piedra, semilla… y silencios que se funden en un canto ancestral que conecta Canarias, el norte de África y el legado sefardí. Una propuesta interdisciplinar que habita la tradición y con la que Pieles abre un umbral hacia lo íntimo, lo sagrado y lo colectivo.

De otra parte, la programación escénica del Guiniguada comienza el sábado 24 de enero con la obra teatral Libros cruzados, de la compañía Delirium Teatro. Escrita por Antonio Tabares, es una pieza en torno a un libro que cambia de manos continuamente, Anna Karenina, y tres mujeres que se replantean su vida a raíz de su lectura.

El público familiar tiene también una propuesta muy atractiva, el espectáculo Rrrrrr. Historia de una oruga, de la compañía catalana Príncep Totilau, programado para el sábado 31.

Es un montaje de teatro gestual y danza, inspirado en la música de Chopin, de quien se interpreta música en directo al piano. La obra se dirige al público más joven, especialmente de 3 a 6 años.