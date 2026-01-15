Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasNueva LíneaDesahuicio Muelle DeportivoArde vehículo GC-1Miguel MorenoUD Las Palmas
instagramlinkedin

Dos migrantes muertos entre los 108 rescatados de un cayuco en Canarias

La Guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha socorrido a los migrantes, entre ellos una veintena de mujeres y tres menores, en medio de un fuerte oleaje y viento

Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España).

Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo traslada a esta hora hasta Gran Canaria a 108 personas rescatadas este miércoles de un cayuco a 275 kilómetros del sureste de El Hierro, dos de ellas fallecidas.

La tripulación de la Guardamar Urania se ha encargado de socorrer a estas personas, entre las que hay una veintena de mujeres y tres menores, según informa la sociedad estatal de salvamento.

El rescate se ha producido con unas condiciones meteorológicas adversas, al registrarse un oleaje de entre 2,5 y 3 metros y un viento de entre 28 y 35 nudos.

Está previsto desembarcar a estas personas en el muelle de Arguineguín a lo largo de la presente jornada.

Noticias relacionadas y más

En esta emergencia han colaborado con Salvamento el buque 'Sarah M' y el 'Eurostar', que permaneció en zona hasta la llegada de la Guardamar Urania.

TEMAS

  1. Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
  2. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  3. El Papa empieza por Gran Canaria
  4. La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
  5. Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
  6. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  7. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  8. La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes

Dos migrantes muertos entre los 108 rescatados de un cayuco en Canarias

Dos migrantes muertos entre los 108 rescatados de un cayuco en Canarias

Los precios suben en Canarias un 2,8% en diciembre

Los precios suben en Canarias un 2,8% en diciembre

Un futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria elimina al Real Madrid: este es Jefté Betancor, el verdugo del equipo de Álvaro Arbeloa que ayer marcó dos goles en la Copa del Rey

Un futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria elimina al Real Madrid: este es Jefté Betancor, el verdugo del equipo de Álvaro Arbeloa que ayer marcó dos goles en la Copa del Rey

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: "Ahora sin dictaduras"

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Retroceso democrático antes del vermú

Retroceso democrático antes del vermú
Tracking Pixel Contents