Los precios suben en Canarias un 2,8% en diciembre
La inflación en el archipiélago canario aumentó un 0,7% en términos mensuales. Con el incremento de diciembre la tasa interanual vuelve a subir en el archipiélago tras haber descendido el mes anterior
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 2,8% en Canarias en diciembre en tasa interanual, cinco décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el incremento de diciembre la tasa interanual vuelve a subir en el archipiélago tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,8%.
Precios más altos en todas las categorías
Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos restaurantes y hoteles, un 6,1% más que en diciembre de 2025 (+0,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 3,9% (+0 puntos); sanidad un 3% (+0,9 puntos), y otros bienes y servicios un 2,8% (+0 puntos).
Si bien las subida interanuales más moderadas se producen en ocio y cultura, un 0,7% (-0,7 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,7% (+0,3 puntos); comunicaciones, un 1,5% (-0,2 puntos) y enseñanza, un 1,6% (+0 puntos).
IPC nacional
A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.
Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban la Comunidad de Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).
