Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasNueva LíneaDesahuicio Muelle DeportivoArde vehículo GC-1Miguel MorenoUD Las Palmas
instagramlinkedin

Los precios suben en Canarias un 2,8% en diciembre

La inflación en el archipiélago canario aumentó un 0,7% en términos mensuales. Con el incremento de diciembre la tasa interanual vuelve a subir en el archipiélago tras haber descendido el mes anterior

Un camarero prepara las mesas antes de la apertura del local.

Un camarero prepara las mesas antes de la apertura del local. / Gustavo Valiente / EP

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 2,8% en Canarias en diciembre en tasa interanual, cinco décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento de diciembre la tasa interanual vuelve a subir en el archipiélago tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,8%.

Precios más altos en todas las categorías

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos restaurantes y hoteles, un 6,1% más que en diciembre de 2025 (+0,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 3,9% (+0 puntos); sanidad un 3% (+0,9 puntos), y otros bienes y servicios un 2,8% (+0 puntos).

Si bien las subida interanuales más moderadas se producen en ocio y cultura, un 0,7% (-0,7 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,7% (+0,3 puntos); comunicaciones, un 1,5% (-0,2 puntos) y enseñanza, un 1,6% (+0 puntos).

IPC nacional

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Noticias relacionadas y más

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban la Comunidad de Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
  2. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  3. El Papa empieza por Gran Canaria
  4. La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
  5. Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
  6. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  7. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  8. La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes

Dos personas muertas entre las 108 rescatadas de un cayuco en Canarias

Dos personas muertas entre las 108 rescatadas de un cayuco en Canarias

Los precios suben en Canarias un 2,8% en diciembre

Los precios suben en Canarias un 2,8% en diciembre

Un futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria elimina al Real Madrid: este es Jefté Betancor, el verdugo del equipo de Álvaro Arbeloa que ayer marcó dos goles en la Copa del Rey

Un futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria elimina al Real Madrid: este es Jefté Betancor, el verdugo del equipo de Álvaro Arbeloa que ayer marcó dos goles en la Copa del Rey

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

Solo cinco de cada cien casos de violencia machista en Canarias son alertados por un familiar

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

El ritmo de contratación de extranjeros en Canarias duplica la media

Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: "Ahora sin dictaduras"

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Retroceso democrático antes del vermú

Retroceso democrático antes del vermú
Tracking Pixel Contents