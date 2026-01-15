El pronóstico de la Aemet para este jueves en Canarias: nubes en el norte y vientos fuertes

Canarias afronta este jueves con una situación meteorológica marcada por la estabilidad térmica, la presencia de nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en zonas de medianías. Así lo recoge la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que no espera fenómenos adversos destacados, aunque sí advierte de rachas de viento moderadas a fuertes en determinadas vertientes.

Según la AEMET, se esperan intervalos nubosos en la mayor parte del Archipiélago, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas. En estas áreas existe una baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas, especialmente en medianías, sin que se prevean acumulados significativos.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque se registrará un ligero ascenso de las máximas en zonas de cumbre, principalmente en las islas centrales. En las costas del suroeste de las islas con mayor relieve, el tiempo estará marcado por brisas, lo que favorecerá una sensación térmica agradable.

El viento soplará del noreste, con intervalos de fuerte intensidad en vertientes sureste y noroeste, así como en zonas altas durante las primeras horas del día.

En cuanto a las condiciones marítimas, la previsión apunta a viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, lo que generará marejada o fuerte marejada, tendiendo a disminuir a marejadilla o marejada a lo largo de la jornada. Además, se espera mar de fondo del noroeste, con olas de entre 2 y 3 metros.

Previsión por islas para el jueves en Canarias

En Lanzarote se esperan intervalos nubosos, con tendencia a cielos más cubiertos a últimas horas del día. Las temperaturas apenas variarán, manteniéndose en valores suaves. El viento del noreste soplará de forma moderada, con intervalos de fuerte intensidad a primeras horas.

Arrecife: mínimas de 14 ºC y máximas de 20 ºC

Lluvias en el municipio de Yaiza, en Lanzarote (13/01/25) / Rosa García

La previsión para Fuerteventura es similar, con intervalos nubosos y temperaturas estables. El viento del noreste será moderado, aunque se intensificará en el sur de Jandía, donde se esperan rachas fuertes.

Puerto del Rosario: mínimas de 14 ºC y máximas de 20 ºC

En Gran Canaria, el norte de la isla registrará cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías. El sur permanecerá poco nuboso, salvo algunos intervalos durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos de las máximas en cumbres. El viento del noreste soplará con fuerza en vertientes sureste y noroeste, así como en zonas altas a primeras horas, mientras que en el suroeste predominarán las brisas.

Las Palmas de Gran Canaria: mínimas de 16 ºC y máximas de 21 ºC

En Tenerife, el norte presentará predominio de cielos nubosos, especialmente en el nordeste, donde no se descarta alguna lluvia débil y puntual en medianías. En el resto de vertientes habrá intervalos nubosos, y las cumbres centrales estarán despejadas.

Las temperaturas no variarán de forma significativa, aunque las máximas subirán ligeramente en cumbres, donde incluso no se descartan heladas débiles. El viento del noreste será intenso en la vertiente sureste, el extremo noroeste y zonas altas, con brisas en el oeste.

Santa Cruz de Tenerife: mínimas de 17 ºC y máximas de 21 ºC

En La Gomera se prevén cielos nubosos en el norte e intervalos nubosos en el sur. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos en cumbres. El viento del noreste tendrá intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: mínimas de 17 ºC y máximas de 21 ºC

La previsión para La Palma apunta a intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes en el norte y el este, y cielos más despejados en el oeste. Las temperaturas apenas cambiarán, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres. El viento del noreste será intenso en los extremos sureste y noroeste, con brisas en el oeste.

Santa Cruz de La Palma: mínimas de 16 ºC y máximas de 20 ºC

En El Hierro, el norte tendrá cielos nubosos, con apertura de claros por la tarde, mientras que el sur permanecerá poco nuboso. Las temperaturas seguirán sin cambios relevantes. El viento del noreste será fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, con predominio de brisas en el suroeste.

Valverde: mínimas de 11 ºC y máximas de 15 ºC