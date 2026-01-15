Buenas noticias para los trabajadores canarios: el salario de estas 150.000 personas subirá en 2026 y ya se notará en las próximas nóminas

Miles de trabajadores canarios cobrarán más este año, aunque muchos todavía no lo saben. El Gobierno trabaja en una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026, una medida que beneficiará a entre 130.000 y 150.000 personas en Canarias que perciben el salario base. Aunque aún no hay una fecha oficial para su aprobación, el Ejecutivo confía en adelantar el incremento en las próximas semanas, de modo que se refleje cuanto antes en las nóminas.

Según varias estimaciones, alrededor del 20 % de los trabajadores canarios perciben actualmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2025 se fijó en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Desde 2018, este sueldo base ha acumulado una subida del 61 %, situándose en 16.576 euros brutos al año, una evolución que ha tenido un impacto directo en miles de nóminas.

Evolución SMI 2018-2025 / Ministerio de Trabajo y Economía Social

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha iniciado las negociaciones con sindicatos y patronal para que una nueva subida se haga efectiva lo antes posible. El objetivo del Gobierno es acercar el SMI al 60 % del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea, aunque por el momento todo apunta a que esa meta aún no se alcanzará con el próximo incremento.

El sueldo de estos trabajadores subiría 37 euros al mes

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha fijado un primer objetivo muy claro para este 2026: subir el Salario Mínimo hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, un crecimiento del 3,1% que busca un difícil equilibrio. De esta manera, el Ejecutivo puede mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin romper la negociación con los empresarios y manteniendo la exención del IRPF. De esta manera, se podrá mantener el salario mínimo como herramienta de protección social sin elevar de forma excesiva los costes laborales.

La propuesta del Ministerio de Trabajo supone un aumento de 37 euros mensuales respecto al SMI vigente en 2025. En términos anuales, el incremento ronda los 518 euros más al año, una mejora significativa, aunque más moderada que la aplicada en ejercicios anteriores.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el nuevo SMI de 1.221 euros siga exento de IRPF, lo que permitiría que la subida llegue íntegra al bolsillo del trabajador. Este aspecto es clave para el Gobierno, que pretende evitar que el aumento nominal se diluya en retenciones fiscales. Por eso, Trabajo y Hacienda deben ponerse de acuerdo.

Los sindicatos piden una cosa, y los empresarios, otra

La negociación entre los agentes sociales se mueve en dos posiciones muy alejadas. Por un lado, CCOO y UGT reclaman una subida del 7,5%, que llevaría el SMI hasta unos 1.273 euros, argumentando el fuerte encarecimiento de la vivienda y de la cesta de la compra. Por otro, la CEOE propone un aumento del 1,5%, hasta unos 1.202 euros, alegando que las empresas ya soportan un elevado incremento de costes laborales.

La cifra de 1.221 euros se sitúa justo en el punto intermedio, una estrategia con la que el Gobierno aspira a lograr que la patronal también suscriba el acuerdo y evitar un nuevo choque en la mesa de diálogo social. Desde el Ministerio de Trabajo se defiende que una subida mayor, como la reclamada por los sindicatos, pero esto podría provocar que parte de los trabajadores con SMI entren en tramos de tributación, reduciendo la ganancia real. Por eso, la cifra planteada busca un equilibrio entre mejora salarial y neutralidad fiscal.

Aunque el acuerdo definitivo podría cerrarse en febrero o marzo, el Ejecutivo ya ha avanzado que la subida del SMI en 2026 tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esto implica que los trabajadores que cobran el salario mínimo recibirán los atrasos correspondientes una vez se apruebe la norma. Así, cuando se apruebe, miles de trabajadores podrán hacer frente de manera más efectiva a la inflación.