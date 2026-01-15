En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.
En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
EFE
Dos migrantes muertos entre los 108 rescatados de un cayuco en Canarias
La Guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha socorrido a los migrantes, entre ellos una veintena de mujeres y tres menores, en medio de un fuerte oleaje y viento
EFE
Salvamento rescata a 25 migrantes en una neumática a 5 kilómetros de Gran Canaria
Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a cinco kilómetros de la costa sur de Gran Canaria a 25 migrantes que trataban de llegar a la isla a bordo de una lancha neumática, entre ellos dos mujeres y un menor.
Alexandra Socorro
Canarias reclama "lealtad institucional" mientras el conflicto con el Estado retrasa la reubicación de menores
Una nueva disputa entre el Estado y el Gobierno de Canarias en torno a la gestión de los menores migrantes no acompañados pone de manifiesto que no se cumplirán los plazos previstos para ejecutar las derivaciones de los chicos que se encontraban en las Islas antes de la declaración de contingencia migratoria, cuyo vencimiento está fijado para el próximo 19 de marzo, tal y como establece el real decreto. Al término de la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno de España - celebrado este martes -, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acusó al Ejecutivo canario de no haber remitido a tiempo los expedientes de los menores, mientras que el Gobierno autonómico le reclamó “lealtad institucional” ante lo que considera un señalamiento injustificado.
La Provincia
551 menores han sido reubicados ya en centros de todo el país
La Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno de España ha dado cuenta hoy de la evolución de las reubicaciones de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Los diferentes departamentos han coincidido en que el trabajo que se está realizando desde el Gobierno central “es positivo” y que los traslados y la atención se están desarrollando “con una amplísima normalidad”, desde que se comenzara a reubicar en todo el territorio a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que permanecían en las comunidades o ciudades autónomas declaradas en contingencia migratoria: Ceuta, Melilla y Canarias.
Isabel Durán
Uno de cada diez migrantes irregulares cruza la frontera de la UE por Canarias
Canarias sigue concentrando una décima parte de las entradas de migrantes irregulares a la Unión Europea. A lo largo de 2025, el Archipiélago recibió a unas 17.300 personas que llegaron a bordo de cayucos y pateras, según datos proporcionados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Esta cifra representa casi el 10% de los más de 170.000 migrantes que cruzaron de forma irregular la frontera europea. Se trata de la cifra más baja desde 2019, año que marcó el comienzo de la crisis migratoria en la ruta atlántica, que todavía persiste.
Dalia Guerra
Ángel Víctor Torres: «Hay dificultades para cumplir con el plazo para trasladar a los menores»
El ministro de Política Territorial insiste en que el Gobierno central no es el único responsable porque solo recibió un tercio de los expedientes de los niños a tiempo
Alexandra Socorro
Jinack, el nuevo epicentro de la mortal ruta migratoria hacia Canarias
Jinack, una diminuta isla frente a la costa de Gambia, se ha consolidado como uno de los principales puntos de salida de cayucos y pateras rumbo a Europa, con Canarias como principal puerta de entrada. En 2024, hasta 46 embarcaciones que partieron de esta isla desaparecieron sin dejar rastro. Los naufragios son recurrentes en la zona, con todas las consecuencias que ello implica: pocas personas que sobreviven al suceso y cuerpos que nunca se logran recuperar. La pequeña aldea se ha convertido así en un punto caliente donde se concentran muchos de los riesgos de la peligrosa travesía atlántica.
EFE
Un fallecido y seis hospitalizados en el cayuco rescatado el día de Reyes en La Gomera
En la embarcación localizada cerca de la isla viajaban 135 hombres y ocho mujeres, de los cuales 72 podrían ser menores, según el recuento definitivo realizado por los servicios de emergencia
Alexandra Socorro
La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias
Canarias lidera el ránking nacional de desapariciones de menores, situándose muy por encima de la media del conjunto del Estado. La Comunidad Autónoma registra 785 casos de menores ausentados de centros de protección, cuya tutela - que tenía el Gobierno canario - ha quedado extinguida, ya sea por haber permanecido desaparecidos durante más de 12 meses o por haber alcanzado la mayoría de edad durante la fuga. El escenario no es esperanzador y pone en evidencia las limitaciones de la red de protección de las Islas. Gran parte de este elevado número de casos se explica por el considerable flujo de menores migrantes no acompañados que dependen de los centros de acogida del Archipiélago. Mientras Canarias denuncia una sobreocupación de sus recursos, cientos de niños desaparecen de ellos, con consecuencias graves: paradero desconocido, incertidumbre sobre su destino y, en algunos casos, riesgo de ser víctimas de redes de explotación, incluida la trata con fines sexuales, tanto dentro de las Islas como en la Península u otros países.
Alexandra Socorro
300 menores migrantes cumplen la mayoría de edad a la espera del Estado
Cerca de 300 menores migrantes no acompañados alojados en los centros de acogida de Canarias alcanzaron la mayoría de edad hasta la última semana de 2025. La cifra es incluso superior si se tiene en cuenta que, cada 1 de enero, nada más comenzar el nuevo año, cientos de jóvenes cumplen oficialmente los 18 años debido a que, al desconocerse su fecha exacta de nacimiento, se les asigna de manera administrativa ese día.
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- El Papa empieza por Gran Canaria
- La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
- La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
- La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
- La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes