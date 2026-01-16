La Aemet avisa: lluvias débiles a moderadas y olas de hasta cuatro metros este sábado en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas, pudiendo ser persistentes en medianías, y viento de componente norte con probables rachas puntualmente muy fuertes en vertientes este y oeste y, sobre todo, en cumbres.

Habrá un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, e intervalos nubosos en el resto de zonas e islas, y las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios mientras que las máximas descenderán de forma ligera a moderada, especialmente en medianías de las vertientes norte y en las cumbres.

En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, arreciando a 4 o 5; marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros, informa Efe.

Estas son las predicciones del tiempo por islas para este sábado en Canarias

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos de madrugada y en horas centrales. Probables lluvias ocasionales, en general débiles, a primeras horas y por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Viento moderado del norte y noroeste con intervalos de fuerte, especialmente durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 14 19

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras horas y por la tarde, cuando son probables lluvias ocasionales, en general débiles. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Viento moderado del norte y noroeste con intervalos de fuerte, especialmente durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 15 19

Predominio de cielos nubosos en el norte e interior, con lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías, especialmente durante la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, predominando los cielos poco nubosos al mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso, principalmente en vertiente norte y cumbres. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste y en cumbres, donde son probables las rachas puntualmente muy fuertes, principalmente durante la tarde. Predominio de las brisas en el sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 20

Predominio de cielos nubosos en el norte y en medianías del resto de vertientes. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Lluvias débiles a moderadas en el norte, que podrán ser persistentes en medianías, sin descartar alguna precipitación ocasional en el resto de zonas, especialmente en medianías y vertiente este. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso, principalmente en vertiente norte y cumbres. Probabilidad de que se produzcan heladas débiles. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste, siendo en general fuerte en altas cumbres. Rachas muy fuertes en altas cumbres, con probabilidad de ser puntualmente muy fuertes en vertientes este y oeste. Brisas en costa sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 15 20

Predominio de cielos nubosos en el norte e interior, con lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías. Intervalos nubosos en el sur, sin descartar alguna precipitación ocasional especialmente por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso, principalmente en vertiente norte y cumbres. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste y en cumbres, donde son probables las rachas puntualmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 21

Predominio de cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con predominio de los cielos nubosos por la tarde, sin descartar alguna precipitación ocasional. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, principalmente en vertiente norte. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y en altas cumbres, donde son probables las rachas puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 19

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde hay probabilidad de lluvias débiles localmente moderadas, especialmente en medianías. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, principalmente en vertiente norte. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en cumbres, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 12 15