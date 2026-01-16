Alerta por oleaje y viento en Canarias
Se esperan olas de más de 5 metros y rachas de viento superiores a 90 km/h a partir del sábado 17 de enero. Se pide máxima precaución en costas y zonas altas.
El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de mañana, sábado 17 de enero, y ha activado también la alerta por vientos en las islas occidentales y Gran Canaria, junto a la prealerta en Lanzarote y Fuerteventura, desde el domingo 18 de enero.
La decisión, tomada por la Dirección General de Emergencias, responde a los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes, en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
El Gobierno advierte de una situación especialmente compleja en:
- Litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera y El Hierro
- Litoral norte de Tenerife y Gran Canaria
- Canales entre islas
- Toda la costa de Lanzarote y Fuerteventura
Además, las cumbres y vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve, junto con zonas de Lanzarote y Fuerteventura, se verán afectadas por fuertes vientos durante las horas centrales del domingo.
Qué se espera: mar de fondo, viento intenso y mareas vivas
El temporal se caracteriza por varios factores que aumentan el riesgo:
- Oleaje del noroeste, con mar combinada que puede superar los 4-5 metros de altura.
- Mar de fondo de largo periodo, que aumenta la fuerza de las olas en la costa.
- Mareas vivas y luna nueva, que intensifican la fuerza del oleaje en zonas bajas.
- Rachas de viento de hasta 70 km/h, con picos de más de 90 km/h en cumbres y zonas expuestas.
El Gobierno de Canarias hace un llamamiento a la prudencia, e insiste en la necesidad de evitar riesgos innecesarios, sobre todo en zonas costeras y durante actividades al aire libre.
- No acercarse a muelles, escolleras o acantilados.
- Evitar zonas de baja altitud cercanas al mar durante el oleaje.
- No practicar deportes acuáticos o actividades náuticas.
- No bañarse en playas sin vigilancia o alejadas.
