Alerta por oleaje y viento en Canarias

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de mañana, sábado 17 de enero, y ha activado también la alerta por vientos en las islas occidentales y Gran Canaria, junto a la prealerta en Lanzarote y Fuerteventura, desde el domingo 18 de enero.

La decisión, tomada por la Dirección General de Emergencias, responde a los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes, en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El Gobierno advierte de una situación especialmente compleja en:

Litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera y El Hierro

de La Palma, La Gomera y El Hierro Litoral norte de Tenerife y Gran Canaria

de Tenerife y Gran Canaria Canales entre islas

Toda la costa de Lanzarote y Fuerteventura

Además, las cumbres y vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve, junto con zonas de Lanzarote y Fuerteventura, se verán afectadas por fuertes vientos durante las horas centrales del domingo.

Qué se espera: mar de fondo, viento intenso y mareas vivas

El temporal se caracteriza por varios factores que aumentan el riesgo:

Oleaje del noroeste , con mar combinada que puede superar los 4-5 metros de altura.

, con mar combinada que de altura. Mar de fondo de largo periodo , que aumenta la fuerza de las olas en la costa.

, que aumenta la fuerza de las olas en la costa. Mareas vivas y luna nueva , que intensifican la fuerza del oleaje en zonas bajas.

, que intensifican la fuerza del oleaje en zonas bajas. Rachas de viento de hasta 70 km/h, con picos de más de 90 km/h en cumbres y zonas expuestas.

El Gobierno de Canarias hace un llamamiento a la prudencia, e insiste en la necesidad de evitar riesgos innecesarios, sobre todo en zonas costeras y durante actividades al aire libre.