Barco Tenerife – Gran Canaria: guía definitiva para viajar entre islas

Desde hace más de 30 años, viajar en barco entre Tenerife y Gran Canaria se ha convertido en la opción favorita de miles de isleños que necesitan agilidad, flexibilidad, puntualidad y la comodidad de llevarse su coche entre islas.

La insularidad del territorio es parte de la identidad del pueblo canario, como también lo es la conectividad marítima. Los barcos juegan un papel esencial en la vida diaria del archipiélago, tendiendo puentes y convirtiendo el mar en un elemento de conexión. Ya sea por citas médicas, trabajo, estudios, visitas familiares o de ocio, cada día cientos de canarios usan fast ferries para desplazarse entre las dos islas capitalinas.

La conexión marítima entre Santa Cruz de Tenerife y Agaete, la más popular entre estas dos islas y la más corta, ofrece salidas cada dos horas, entre las 6:00 y las 20:00 horas, con travesías de tan solo 80 minutos de duración. Esto hace que sea la más frecuentada, incluso, para viajes de ida y vuelta el mismo día.

Las ventajas de ir en barco: el viaje empieza a bordo

Elegir el fast ferry para moverse entre Tenerife y Gran Canaria ofrece numerosos beneficios frente a otras alternativas de transporte.

Además de dar la opción de viajar con vehículo propio de forma cómoda y segura no hay límite de equipaje, ni restricciones de peso. Esto permite aprovechar más las travesías sin tener que renunciar a llevar artículos importantes que superen un peso concreto o una determinada cantidad de contenido. Asimismo, el embarque es más ágil, sin colas y sin estrés.

La experiencia de viaje en barco resulta muy agradable, porque tanto pequeños como adultos pueden moverse libremente por el espacio, disfrutando de las vistas y de los diferentes servicios. En el caso de Fred. Olsen Express, la naviera que opera entre S/C de Tenerife y Agaete, cuenta a bordo con cafeterías con productos y gastronomía de elaboración local; conexión Wi-Fi gratuita y de alta velocidad durante toda la travesía; zona de juegos infantil; servicio gratuito de entretenimiento digital On Board Club; juegos de mesa; salón exclusivo de Clase Oro y tienda con artículos de regalo.

Esta compañía también organiza acciones especiales para los pasajeros en distintos viajes, como conciertos o talleres medioambientales con organizaciones locales para los más pequeños, donde aprenden jugando.

Accesibilidad: travesía para todos

Esta misma naviera , reconocida por sus barcos amarillos, blancos y azules (como la bandera canaria), es también pionera en accesibilidad marítima en Canarias, ofreciendo una experiencia de viaje accesible para todos, con el objetivo de que personas con necesidades especiales, con movilidad reducida, con silla de ruedas o familias con carritos, también puedan ir de puerto a puerto sin barreras.

Viaja con tu mascota

Todas las navieras que conectan las islas Canarias ofrecen servicios pet-friendly que permiten viajar acompañado de mascotas durante la travesía. Habitualmente disponen de zonas habilitadas específicamente para animales de compañía, con espacios bien delimitados y, en el caso de Fred. Olsen Express, tres tipos de acomodaciones diferentes desarrolladas con asesoramiento de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estas áreas pueden reservarse al adquirir los billetes y están diseñadas para adaptarse a distintos tipos de mascotas y sus necesidades particulares, garantizando así un viaje cómodo tanto para los animales como para sus dueños.

Tarifas y descuentos disponibles

Viajar en barco entre Gran Canaria y Tenerife con las principales navieras del archipiélago, además de cómodo y flexible, también es asequible para todos los bolsillos.

Los planes en el día o durante un fin de semana con amigos, familia, en solitario o en pareja, están al alcance de todos los canarios. Desde opciones más económicas como las tarifas Óptima, Web+ o Flexible, hasta tarifas como la Confort, la Priority o la Oro, destinadas a quienes buscan una experiencia más exclusiva, con acceso al Salón Clase Oro, embarque prioritario, consumiciones incluidas o asientos extraconfortables, en el caso de la naviera mencionada.

Además, la compañía ofrece precios especiales, como es el caso de los jóvenes de entre 12 y 25 años, con descuentos de hasta el 20%, combinable con los paquetes ahorro que incluyen coche, con hasta un 35% para tres pasajeros y un turismo. También los mayores de 60 años cuentan con tarifas reducidas. Asimismo, los grupos de más de 9 personas disponen de un descuento de hasta el 25%, mientras que las reservas para 5 viajeros con un coche pueden beneficiarse de paquetes con hasta un 60% de ahorro. Por último, se aplica hasta un 15% de descuento a los participantes en eventos deportivos patrocinados por la naviera, así como a los asistentes a conciertos y festivales de NewEvent.

Ya sea para ir a sorprenderse con las playas de la isla vecina, pasear por el Puerto de la Cruz, visitar el Teide o la capital santacrucera, degustar las especialidades de los guachinches del norte de la isla, o hacer senderismo en el Parque Rural de Anaga, entre otras opciones. O bien para desplazarse hasta Gran Canaria para recorrer Firgas, realizar una caminata por el Roque Nublo, disfrutar del paseo marítimo de Las Canteras o descubrir el barrio Vegueta. El transporte marítimo interinsular ofrece comodidad, seguridad, precios asequibles y una experiencia de viaje placentera para residentes y visitantes.