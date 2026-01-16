Canarias solo tiene la mitad de las plazas residenciales que necesita para ancianos

Canarias tiene ocupadas casi el cien por ciento (99,9%) de sus 9.935 plazas residenciales para dependientes. Con el cartel de completo colgado en todos los centros de titularidad pública, al Archipiélago le harían falta otras 10.607 nuevas plazas para, al menos, alcanzar la ratio fijada en cinco camas sociosanitarias por cada cien mayores de 65 años. Las Islas, por tanto, no tienen disponibles ni la mitad de plazas que necesitarían para atender la actual demanda. Así se desprende del informe publicado ayer por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que además advierte que solo seis comunidades autónomas cumplen con este ratio.

A nivel nacional, en los cuatro años posteriores a la pandemia, las plazas residenciales -públicas y privadas- han aumentado en 23.075, pero la población mayor de 65 años lo ha hecho en más de 800.000 personas. Si en 2014 faltaban 53.103 camas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit casi se duplica, alcanzando las 96.916. Si se tienen en cuenta las cifras absolutas, Canarias está lejos de los datos más alarmantes -Andalucía (36.327) y Comunidad Valenciana (26.929)-, pero lo cierto es que es una de las regiones con las mayores carencias, pues tiene 9.935 plazas y necesita otras 10.607. Asimismo, se sitúa bastante lejos de zonas como Castilla y León, donde existe un superávit de camas de 16.712.

Las Islas, además, son la segunda comunidad con menos plazas financiadas, solo por detrás de Murcia. En España, de media, hay casi tres camas públicas (2,88%) por cada cien mayores de 65 años. Sin embargo, en el Archipiélago apenas hay dos por cada cien -1,64% son públicas y 0,78% privadas-.

El territorio insular no solo destaca por el déficit que arrastra, sino que además es una de las regiones -junto a Extremadura (100%), Castilla La Mancha (98,9%) y Baleares (98,8%)- que tiene prácticamente todos sus centros a tope. Estos recursos alojativos se convierten en un hogar en el que las personas con dependencia severa y gran dependencia pasan la última etapa de sus vidas atendidas por personal especializado y en un ambiente seguro. En España, estas residencias suelen acoger a una media de 73 mayores y su ocupación suele rondar el 82%. En el Archipiélago, trabajan al cien por cien de su capacidad, pero reciben menos séniors (51 por centro).

Tras conocer el informe, la directora general de Dependencia del Gobierno regional, Concepción Ramírez, subrayó que la referencia de cinco plazas por cada cien personas carece de oficialidad, ya que, según argumentó, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nunca la ha establecido como recomendación formal.

En esta línea, destacó que las Islas están avanzando, como marca Europa, hacia un modelo de desinstitucionalización, es decir, que están priorizando que las personas puedan permanecer en su entorno familiar y comunitario el máximo tiempo posible. «Se trata de un enfoque pensado en el mayor, no en los edificios; ha llegado el momento de dar este salto porque todos no podemos acabar en una residencia, Europa y España nos lo dicen», resaltó al respecto.

Según los datos facilitados ayer por la Consejería de Bienestar Social, en el Sistema de Dependencia canario hay 68.259 personas con derecho reconocido, frente a las 44.506 que había en julio de 2023, mes en el que arrancó la actual legislatura. En el periodo anterior solo se incorporaron 13.000, mientras que en este ejercicio han entrado más de 23.700. Además, el ritmo mensual ha crecido en un 213%, pasando de una media de 271 a 848. Se trata de unos datos que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, consideró esperanzadores. «El punto de inflexión fue la aprobación y aplicación del nuevo decreto que regula todo el procedimiento», añadió.

Los trámites parece que han dado un acelerón sin precedentes, pero aún queda trabajo por hacer, sobre todo, en lo que respecta a los grandes dependientes -con grado III-, pues son los que más necesitan estos recursos residenciales. Aun así, durante los últimos meses, el área social del Ejecutivo ha querido lanzar un mensaje: las plazas sociosanitarias no son solo las de residencias, también hay centros de día, que están más integrados en la vida comunitaria. Además, la intención es apoyarse más en la ayuda a domicilio y en la teleasistencia. En paralelo, se pondrán en marcha nuevas plazas a través de los convenios con cabildos y se crearán nuevos espacios con el futuro Plan de Infraestructuras.