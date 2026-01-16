Canarias pagará veinte euros más por cada cama para sus mayores

La financiación pública destinada al cuidado de mayores y otros dependientes no llegaba a cubrir ni el 50% de su coste real. Así lo reconoció este viernes el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, durante la firma de los convenios de Dependencia con los cabildos insulares de la provincia occidental. Precisamente, la gran ventaja de estos acuerdos entre instituciones, que tendrán vigencia hasta 2028, es que se actualizará por fin el precio por usuarios en residencias y otros servicios sociales.

En concreto, el precio por plaza en residencias para mayores de alto requerimiento pasaría de los actuales 86 euros a 106,39 en 2028, lo que supondría 20 euros más por cada usuario. El convenio, que tiene carácter retroactivo a enero del año pasado, irá subiendo este importe ejercicio por ejercicio. De esta forma, contempla un incremento inmediato de 94,06 euros para los servicios prestados en 2025. Asimismo, en los hogares funcionales -un servicio para atender a personas con discapacidad- se pasarán de 74 a 124,32 euros por plaza y en los centros de día de 54 euros a 79,10 euros. La partida destinada al transporte también se duplicará porque había quedado "totalmente desfasada", como subrayó la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila.

Para Clavijo, estas subidas son "un acto de justicia", ya que las entidades llevaban años demandando que los precios no se ajustaban al coste real de los servicios. "Lo que buscamos es que cuando se financie una plaza sea al importe justo, para no tener al tercer sector sufriendo, pidiendo por los ayuntamientos, haciendo cenas bailes o vendiendo rifas", defendió.

Madrid sigue sin cumplir

En su discurso, el presidente autonómico también se acordó de Madrid. El Estado debería aportar el 50% de la financiación, para que gobierno regional y cabildos cubran el 50% restante. Sin embargo, y como ya han denunciado en otras ocasiones, la Administración General apenas contribuye con un 20%.

Con la financiación por plaza ya encaminada, al menos, durante los próximos cuatro años, el problema es que siguen faltando recursos sociales para atender a la actual demanda. "Somos conscientes de que hay un déficit de plazas y de infraestructuras, es evidente que necesitamos más camas", admitió. A su juicio, el gran reto de los próximos 25 años es atender a los mayores de las Islas "con la dignidad que merecen". Un desafío de esta magnitud, añadió, solo se puede abordar de manera científica y planificada: "Si no, cometeremos de nuevo los mismos errores del pasado, estaremos colocando parche y nunca terminaremos de cumplir".

Convenios

Los convenios de Dependencia 2025/2028 contemplan una inversión de 1.630 millones, 726 para la de Las Palmas y 904 para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En esta última, la isla más grande, es la que más rasca. Tenerife contará con 691 millones: la comunidad aportará el 70,8% y el Cabildo el 29,2% restante. En 2025, estos acuerdos financiaron 5.203 plazas: 2.866 residenciales y 2.337 diurnas. De ellas, 269 se crearon el pasado año.

Tenerife

Al respecto, la presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, señaló que la firma de este acuerdo era un hecho "histórico", pues el último convenio se aprobó en 2018. "Lo más importante es que nos permitirá ampliar y mejorar la atención a los mayores y que también podremos responder con más eficacia y justicia", destacó. El objetivo en Tenerife, según desveló, es crear 2.100 nuevas plazas y diez infraestructuras sociosanitarias.

La Palma

En La Palma, la inversión en los servicios sociosanitarios ascenderá a los casi 160 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias aportará el 74%, unos 120 millones de euros. El presidente palmero, Sergio Rodríguez, detalló que en la Isla Bonita este dinero reforzará la ayuda a domicilio y los servicios vinculados a potenciar la autonomía personal. "El convenio necesitaba ser actualizado, no ha sido fácil, pero lo hemos sacado; aun así, todavía queda mucho por hacer", defendió.

La Gomera

El presidente del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo, anunció que este mismo año iniciarán la construcción de un nuevo centro, de unas 105 plazas, para la zona norte. A este espacio se sumará otro más pequeño, de unas 60 camas, en Valle Gran Rey, el municipio más turístico. A través del convenio recibirán 34 millones, el 69% procedente del Gobierno y el 30,7% restante de la propia corporación insular.

El Hierro

Alpidio Armas, en representación de El Hierro, ha destacado la "dificultad" del proceso de negociación de este convenio, cuya firma refleja, a su juicio, el compromiso con la atención social en la isla. La inversión en la isla alcanzará los 18 millones, y la institución insular aportará cuatro.