Clamor de los empresarios canarios ante la «insuficiente» financiación para las Islas

Clamor empresarial ante la insuficiente financiación de Canarias en el reparto autonómico propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y defendido por el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Las principales patronales del Archipiélago exigen información, hablan de «papel mojado» y ven «deslealtad institucional», mientras advierten de que no permitirán que el Régimen Económico y Fiscal (REF) se mezcle con la financiación autonómica para los servicios básicos, porque el fuero canario es un derecho establecido en el Estatuto de Autonomía que compensa la lejanía e insularidad de las Islas.

CEOE -Tenerife

Pedro Alfonso, presidente de la CEOE-Tenerife, calificó este viernes las cifras presentadas por el Gobierno central como «claramente insuficientes» y denunció que la propuesta «deja a Canarias muy por debajo de sus expectativas». El dirigente empresarial advirtió de que los 500 millones anunciados por Torres a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) están orientados a inversión y no a financiar servicios esenciales, por lo que no compensan el agravio en educación, sanidad o dependencia.

Alfonso alertó de que el modelo debe garantizar la ficha financiera completa y respetar el REF, y recordó que «no es lo mismo la financiación para 1,5 millones de personas que para 2,2 millones», reclamando un mecanismo que actualice los recursos en función del crecimiento poblacional en los próximos años. En cuanto a la rebelión que planea el Gobierno canario si persiste la propuesta actual del Estado, fue explícito: «Si el Gobierno necesita apoyo empresarial, lo va a tener sin ninguna duda». El presidente de la CEOE-Tenerife alertó además de que, sin un compromiso firme y un anclaje en los Presupuestos Generales del Estado, cualquier propuesta corre el riesgo de convertirse en «papel mojado».

Cerrar filas con Canarias

Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), criticó la ausencia total de documentación sobre la reforma de la financiación autonómica y afirmó que, a día de hoy, «no se han entregado los papeles» ni existen cifras oficiales que permitan una valoración técnica real. «Lo que oímos y lo que vemos no nos gusta», señaló, insistiendo en que la prioridad es que Canarias no pierda «financiación relativa con respecto a la que tienen otras comunidades» y que a las islas les toque «lo que les corresponde».

Ortega expuso que la CCE «cerrará filas con Canarias» en la defensa de sus intereses y precisó que los empresarios no podrán emitir una posición definitiva hasta que el Gobierno regional convoque el Consejo Asesor del Presidente o el foro correspondiente para trasladar la información técnica que falta. «Sin datos, no podemos tener reacción», remarcó.

Deslealtad institucional

José Cristóbal García, vicepresidente y secretario general de la CCE, denunció una evidente «deslealtad institucional» hacia Canarias por parte del Estado. Criticó la falta de transparencia al considerar «inaceptable» que Hacienda acudiera a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado miércoles sin un solo documento oficial o «papel» que permita un «análisis serio» de los efectos sobre los servicios públicos esenciales.

García advirtió de que el FCI está diseñado para inversiones y no puede utilizarse para cubrir déficits en sanidad, educación o servicios sociales, y alertó del riesgo de introducir el REF en la negociación, porque supondría «quitarle dinero a Canarias». «Los canarios no nos merecemos un trato desigual», sentenció.

Juego de trileros

Juan Ramírez, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, comparó la estrategia del Gobierno central con un «juego de trilero», denunció una «opacidad total y absoluta» y acusó al Estado de lanzar «globos sonda» mientras negocia por vías paralelas, en clara referencia a ERC. «No sabemos exactamente debajo de qué vaso está la bola», afirmó, y cuestionó la idea de un sistema donde la adhesión sea «voluntaria», algo que calificó de incomprensible desde el punto de vista técnico.