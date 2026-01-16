Claudia Álvarez es elegida Miss Grand Las Palmas 2026
Miss Grand Las Palmas arrasa una edición más.
El pasado domingo, Miss Grand Las Palmas celebró una gala que sorprendió a todos los asistentes por su gran despliegue técnico y artístico. Lo hizo en el marco de la celebración de su quinto aniversario como organización.
Once candidatas compitieron por el título para representar a su provincia en el certamen nacional y, debido al alto nivel de preparación que había en esta edición, fueron tres las premiadas para asistir a dicho certamen.
Claudia Álvarez Álvarez se alzó con el título de Miss Grand Las Palmas. La joven representante de Santa Lucía oriunda de Sardina, con tan solo 19 años, es estudiante de medicina y tiene muy claro que su meta es conseguir la corona internacional. "Ha sido un camino duro, y lo que viene de preparación rumbo al nacional no será menos, pero lo estoy disfrutando al máximo y es una experiencia que nos ha unido aún más como familia. Quiero utilizar esta plataforma para alzar mi voz, dar visibilidad y servir de inspiración a todas esas jóvenes que han sufrido algún tipo de maltrato, para que sean capaces de pedir ayuda y que sepan que siempre hay una salida y un nuevo renacer". "Hoy estoy aquí más fuerte que nunca y con muchas ganas de luchar por mis sueños", señaló Claudia tras hablar sobre su mala experiencia con una pareja mientras vivía en Estados Unidos donde se encontraba realizando sus estudios universitarios.
Al grupo de candidatas que asistirán al nacional se suman Dominique Reyes con el título de Miss Grand Costa Atlantico y Sherezade Marcos como Miss Grand Costa Canaria. Las tres viajarán a la provincia de Córdoba el próximo mes de Marzo para representar a nuestra provincia en el certamen Miss Grand Spain en el que optarán por la posibilidad de representar a España en el Miss Grand Internacional que en esta edición se celebrará en India.
