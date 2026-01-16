La IA revela los mejores bares de Canarias para comer croquetas en su día mundial: estos son los lugares donde preparan "croquetas de autor"

Cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta, una fecha que muchos bares y restaurantes aprovechan para lanzar promociones especiales y recetas exclusivas en homenaje a uno de los platos más queridos de la gastronomía española. Si hoy te apetece rendirle tributo, la Inteligencia Artificial ha analizado opiniones y valoraciones para señalar los locales donde se preparan algunas de las mejores croquetas de Canarias.

Lo que antes era un simple entrante o tapa, se ha convertido en todo un universo gastronómico. Las croquetas han evolucionado y ya no se limitan al relleno clásico, los bares y restaurantes apuestan por sabores innovadores y combinaciones sorprendentes, desde recetas tradicionales hasta propuestas creativas que llevan este bocado crujiente hasta donde alcanza la imaginación del chef.

ATLAS

Esta evolución ha dado lugar a establecimientos especializados exclusivamente en croquetas, donde este bocado es el absoluto protagonista de la carta. Sin embargo, no todo son ventajas. El peor lado de esta moda es que lo que antes se servía en generosas raciones para compartir, ahora suele presentarse por unidades o en pequeñas cantidades. Las croquetas han pasado de contarse por docenas a disfrutarse casi una a una, reflejo de su transformación de tapa popular a producto gastronómico más selecto.

Los mejores bares de Canarias para comer croquetas

Le preguntamos a la IA y nos hizo una revelación sorprendente: "Si vives en Canarias, tienes la suerte de estar en una tierra donde el producto local, como el pescado, el queso o el cochino, eleva las croquetas a otro nivel".

Más allá del jamón o el puchero, las croquetas toman otras dimensión en las islas con sabores únicos en bares y restaurantes que las preparan con todo el corazón y el cariño de sus cocineros.

Tanto Tenerife como Gran Canaria concentran algunos de los locales más destacados para rendir homenaje a este bocado que es crujiente por fuera y cremoso por dentro.

Deliciosa Marta: croquetas de autor para ser consideradas las mejores de Canarias

Para muchos críticos gastronómicos, Deliciosa Marta sirve algunas de las mejores croquetas de Canarias e incluso de España. Situado en la zona de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, este restaurante de nivel medio-alto ha convertido su croqueta de jamón ibérico en un icono.

Rebozado finísimo y bechamel casi líquida definen una elaboración técnica y elegante que atrae a comensales de toda la isla, aunque conseguir mesa suele requerir reserva previa.

La Cocretería: el templo de la croqueta en Tenerife

Ubicada en pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, La Cocretería 'La Croque' es un concepto innovador en Canarias. Este local está dedicado casi en exclusiva a las croquetas. Su mostrador cambia a diario y permite probar sabores poco habituales, desde queso de cabra con cebolla caramelizada hasta morcilla dulce o versiones dulces pensadas como postre. Es una opción económica y muy popular, especialmente valorada por sus alternativas sin gluten, algo poco común en este tipo de elaboraciones.

La Croquetería de Moya: la casa de las croquetas en Gran Canaria

Este establecimiento es similar al anterior, pero se encuentra en el norte de Gran Canaria. El local está en la Ctra. Cabo Verde, número 37, en Moya. Aquí puedes pedir media docena de croquetas por 5,10 euros. El pequeño bar tiene opciones de todo tipo, desde jamón hasta el sorprendente chorizo de Teror o beicon y dátiles.

La Oliva: sabor canario en formato croqueta

Con locales en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, La Oliva es un clásico que nunca falla. Su propuesta combina el espíritu de la tasca tradicional con productos del recetario canario. Destacan especialmente sus croquetas de costillas con millo, una reinterpretación de uno de los platos más populares del Archipiélago, así como las de setas.

Madre del Amor Hermoso: croquetas frente al mar

En el paseo de Las Canteras, Madre del Amor Hermoso ofrece una experiencia distinta, con cocina creativa y vistas al océano. Sus croquetas de arroz negro con alioli son una de las propuestas más llamativas, tanto por su color como por su intenso sabor a mar.

Bodegón El Biberón: una de las mejores croquetas de la capital

Este lugar es un clásico de la zona Puerto-Canteras. Muchos lo califican como un bar "de toda la vida" que no falla, con solera, buen vino y comida casera honesta. Está ubicado en la Calle Pedro Castillo Westerling, 15, en Las Palmas de Gran Canaria. La croqueta estrella de la carta es la de Pescado, que algunos expertos dicen que son las mejores de la capital. Esta receta transmite un sabor a mar muy intenso y tiene una textura casera que te recordará a las de las abuelas canarias.

En el Día Internacional de la Croqueta, Canarias vuelve a demostrar que este bocado humilde puede convertirse en una experiencia gastronómica de primer nivel, adaptada a todos los gustos y bolsillos, pero siempre con identidad propia.