Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peleas CanariasPolicía Local de Las Palmas de Gran CanariaNueva Línea TikTokCarnavalLoteríasTiempo en Canarias
instagramlinkedin

El difícil rescate de 108 migrantes con dos fallecidos en Canarias y olas de hasta tres metros

Salvamento Marítimo rescató en la madrugada del jueves a los integrantes del cayuco a 148 millas de El Hierro, entre ellos dos fallecidos

La Guardamar Urania durante el rescate de migrantes en la ruta canaria el 18 de diciemre de 2024.

La Guardamar Urania durante el rescate de migrantes en la ruta canaria el 18 de diciemre de 2024. / Salvamento Marítimo

La Provincia

La Provincia

La Palmas de Gran Canaria

Un nuevo operativo de Salvamento Marítimo permitió rescatar en la madrugada del pasado jueves a los 108 ocupantes de un cayuco que navegaba en aguas del Atlántico con rumbo a Canarias.

La intervención tuvo lugar a unas 148 millas al sureste de la isla de El Hierro, en un contexto meteorológico complicado, con fuerte viento y mar agitada.

Rescate en alta mar con fuerte viento y oleaje

El aviso se produjo en torno a las 00:55 horas (hora canaria) del jueves 15 de enero, cuando se localizó una embarcación precaria con 108 personas a bordo, entre ellas alrededor de 20 mujeres y tres menores, cifra que fue confirmada tras el desembarco. En el total se incluyen dos personas fallecidas, según la información facilitada tras la intervención

La operación fue realizada por la Guardamar Urania, que acudió a la zona para efectuar el rescate en condiciones difíciles, con oleaje de entre 2,5 y 3 metros y vientos de entre 28 y 35 nudos. Estas circunstancias complicaron las maniobras y prolongaron el operativo hasta su finalización con éxito.

Colaboración de buques en la zona

En el dispositivo participaron también otros barcos que prestaron apoyo clave. El buque SARAH M contribuyó a la localización del cayuco, mientras que el Bulkcarrier EUROSTAR permaneció en la zona hasta la llegada de la unidad de Salvamento Marítimo, garantizando la seguridad de la embarcación y de sus ocupantes. Desde Salvamento Marítimo se agradeció expresamente la colaboración de ambas tripulaciones.

Desembarco en Arguineguín y atención sanitaria

Tras el rescate, la Guardamar Urania trasladó a las personas rescatadas hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde el desembarco se produjo aproximadamente a medianoche.

Noticias relacionadas y más

En tierra, un dispositivo sanitario compuesto por profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), personal de Atención Primaria y voluntarios de Cruz Roja Española atendió a 107 personas. Tras la primera valoración médica, seis personas fueron derivadas a distintos centros hospitalarios con patologías de diversa consideración, mientras que el resto recibió asistencia básica en el propio muelle.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  2. El Papa empieza por Gran Canaria
  3. Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
  4. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  5. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  6. La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes
  7. Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: 'Ahora sin dictaduras
  8. El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias

El renacimiento de los escombros en Canarias

El renacimiento de los escombros en Canarias

De Tenerife a TikTok: cómo la orquesta canaria Nueva Línea pasó de cobrar 2.800 euros a arrasar en toda España

De Tenerife a TikTok: cómo la orquesta canaria Nueva Línea pasó de cobrar 2.800 euros a arrasar en toda España

El difícil rescate de 108 migrantes con dos fallecidos en Canarias y olas de hasta tres metros

El difícil rescate de 108 migrantes con dos fallecidos en Canarias y olas de hasta tres metros

La IA revela los mejores bares de Canarias para comer croquetas en su día mundial: estos son los lugares donde preparan "croquetas de autor"

Canarias realizó 209 trasplantes en 2025 y registró 123 donantes de órganos y tejidos

Canarias realizó 209 trasplantes en 2025 y registró 123 donantes de órganos y tejidos

La Policía Nacional avisa a los canarios: así intentan vaciar las cuentas bancarias usando las tarjetas

La Policía Nacional avisa a los canarios: así intentan vaciar las cuentas bancarias usando las tarjetas

Irene Montero advierte de que el apoyo del Gobierno al plan marroquí para el Sáhara "pone en peligro" a Canarias

Irene Montero advierte de que el apoyo del Gobierno al plan marroquí para el Sáhara "pone en peligro" a Canarias

Barco Tenerife – Gran Canaria: guía definitiva para viajar entre islas

Barco Tenerife – Gran Canaria: guía definitiva para viajar entre islas
Tracking Pixel Contents