El difícil rescate de 108 migrantes con dos fallecidos en Canarias y olas de hasta tres metros

Un nuevo operativo de Salvamento Marítimo permitió rescatar en la madrugada del pasado jueves a los 108 ocupantes de un cayuco que navegaba en aguas del Atlántico con rumbo a Canarias.

La intervención tuvo lugar a unas 148 millas al sureste de la isla de El Hierro, en un contexto meteorológico complicado, con fuerte viento y mar agitada.

Rescate en alta mar con fuerte viento y oleaje

El aviso se produjo en torno a las 00:55 horas (hora canaria) del jueves 15 de enero, cuando se localizó una embarcación precaria con 108 personas a bordo, entre ellas alrededor de 20 mujeres y tres menores, cifra que fue confirmada tras el desembarco. En el total se incluyen dos personas fallecidas, según la información facilitada tras la intervención

La operación fue realizada por la Guardamar Urania, que acudió a la zona para efectuar el rescate en condiciones difíciles, con oleaje de entre 2,5 y 3 metros y vientos de entre 28 y 35 nudos. Estas circunstancias complicaron las maniobras y prolongaron el operativo hasta su finalización con éxito.

Colaboración de buques en la zona

En el dispositivo participaron también otros barcos que prestaron apoyo clave. El buque SARAH M contribuyó a la localización del cayuco, mientras que el Bulkcarrier EUROSTAR permaneció en la zona hasta la llegada de la unidad de Salvamento Marítimo, garantizando la seguridad de la embarcación y de sus ocupantes. Desde Salvamento Marítimo se agradeció expresamente la colaboración de ambas tripulaciones.

Desembarco en Arguineguín y atención sanitaria

Tras el rescate, la Guardamar Urania trasladó a las personas rescatadas hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde el desembarco se produjo aproximadamente a medianoche.

En tierra, un dispositivo sanitario compuesto por profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), personal de Atención Primaria y voluntarios de Cruz Roja Española atendió a 107 personas. Tras la primera valoración médica, seis personas fueron derivadas a distintos centros hospitalarios con patologías de diversa consideración, mientras que el resto recibió asistencia básica en el propio muelle.