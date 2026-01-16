En Directo
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Donald Trump recibe a Delcy Rodríguez mientras la Casa Blanca subraya que Delcy Rodríguez ha cumplido de momento "con todas las exigencias y solicitudes" de EEUU
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.
La liberación de presos
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha animado a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a ir "hasta el final" en la liberación de todos los presos políticos tras las primeras excarcelaciones, que han incluido a nueve españoles. En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Albares ha reiterado que las liberaciones --84 desde el 8 de enero según la organización venezolana Foro Penal-- constituyen "un paso positivo por parte de la nueva presidenta encargada en esta nueva etapa que se ha abierto en Venezuela" tras la intervención militar de Estados Unidos en la que fue capturado el presidente, Nicolás Maduro.
María Corina Machado dice que le "presentó" a Trump la medalla del Nobel de la Paz
La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le "presentó" la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.
Abel Gilbert
La Casa Blanca alaba a Delcy Rodríguez mientras Trump recibe de forma discreta a María Corina Machado
El Gobierno de Donald Trump aseguró este jueves que Delcy Rodríguez, la "presidenta encargada" de Venezuela, ha cumplido desde el 3 de enero "con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente". Su portavoz en la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no solo resaltó el carácter "extremadamente cooperativo" de la sucesora de Nicolás Maduro. Mientras el magnate republicano almorzaba con María Corina Machado, Leavitt dijo que "su opinión sobre ese asunto no ha cambiado". El "asunto" al que se refirió la portavoz ante la curiosidad de la prensa tiene que ver con las palabras del propio Trump días atrás, cuando consideró que "sería muy difícil" para la premio Nobel de la Paz ser "la líder" de un proceso de transición en Venezuela. "No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario". Fue entonces, según la funcionaria, "una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".
Antes de dirigirse al Capitolio para dialogar con un grupo de legisladores republicanos y demócratas, la dirigente opositora aseguró haberle "presentado" a su anfitrión la medalla del Premio Nobel de la Paz obtenida en 2025. Trump aspiraba a ese galardón. "Le estamos entregando la medalla como un reconocimiento por su compromiso con la libertad en Venezuela".
La Casa Blanca dice que la presencia de tropas europeas en Groenlandia no cambia el objetivo de Trump
El envío de tropas a Groenlandia comprometido por varios socios europeos de la OTAN no afecta "en absoluto" al objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de la isla, afirmó este jueves la Casa Blanca. "No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.
Trump espera que se celebren elecciones en Venezuela "algún día", según la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que se celebren elecciones en Venezuela "algún día", tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, declaró este jueves la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted", respondió Leavitt en una rueda de prensa.
Trump mantiene su opinión de que Machado no tiene apoyos para liderar Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su opinión de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, con quien se reúne este jueves en la Casa Blanca, no tiene los apoyos suficientes en el país para liderar una transición en Venezuela, según la portavoz oficial estadounidense, Karoline Leavitt. Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario "fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional". "En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado", dijo la portavoz de la Casa Blanca en una rueda de prensa.
La Casa Blanca dice que Caracas ha cumplido todas las exigencias de Trump y su Gobierno
La Casa Blanca dijo este jueves que el Gobierno venezolano dirigido por Delcy Rodríguez ha cumplido de momento "con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente" Donald Trump desde la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a manos de Washington.
La UE dice que Groenlandia está "en principio" cubierta por cláusula de defensa mutua europea
La Unión Europea dijo este jueves que Groenlandia está cubierta "en principio" por la cláusula de defensa mutua consagrada en el artículo 42.7 del Tratado de la UE, aunque añadió que la cuestión "actualmente no se plantea". "Groenlandia forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, en principio está cubierta por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42.7 del TUE. Sin embargo, actualmente la cuestión no se plantea", afirmó Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.
EEUU presiona a México para que sus militares luchen contra los carteles, según el New York Times
Estados Unidos presiona a México para que el país permita que las fuerzas militares de ambos países realicen operaciones conjuntas destinados a desmantelar laboratorios de fentanilo, según informa este jueves The New York Times (NYT). En concreto, EEUU quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA "acompañen a soldados mexicanos en redadas contra supuestos laboratorios de fentanilo", de acuerdo con funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con el NYT.
María Corina Machado llega a la Casa Blanca para un almuerzo con Donald Trump
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington (17:30 GMT) en un comedor privado de la residencia presidencial y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.
