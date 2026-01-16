Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran Canaria vuela alto: estas son las nuevas rutas y conexiones de este 2026

La isla da un paso firme hacia el futuro con nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales, afianzando su posición como destino accesible, competitivo y conectado durante todo el año.

Ryanair reduce los vuelos en España: recorta un millón de plazas en aeropuertos regionales

Agencia ATLAS / Foto: EP

Mar Molina

Las Palmas de Gran Canaria

Gran Canaria no se detiene. En un contexto donde la conectividad marca la diferencia entre destinos emergentes y consolidados, la isla ha logrado cerrar 2025 con el mapa aéreo más potente de su historia. Nuevas rutas, mercados diversificados y una estrategia firme colocan a Gran Canaria en la pista de despegue hacia un futuro turístico sólido y sin turbulencias.

A medida que el mundo vuelve a moverse, la isla responde con lo mejor de su potencial: accesibilidad, previsión y estrategia. Y es que conectar con Gran Canaria nunca ha sido tan fácil, ni tan variado. Gracias al trabajo de Turismo de Gran Canaria y su enfoque colaborativo con aerolíneas, aeropuertos y operadores, la isla entra en 2026 con un modelo de conectividad que inspira y abre nuevas oportunidades.

Los números hablan por sí solos. Entre enero y octubre de 2025, el Aeropuerto de Gran Canaria superó los 12,9 millones de pasajeros, con más de 117.000 vuelos operados. Estas cifras no solo marcan un récord histórico: consolidan al aeropuerto como uno de los hubs aéreos más relevantes del Atlántico, con conexión directa a 160 aeropuertos en 30 países y presencia de 60 aerolíneas.

Esta tendencia al alza se apoya en una política decidida de diversificación, crecimiento sostenido y análisis de datos, bajo el paraguas del Plan Estratégico de Turismo de Gran Canaria.

Un mapa de vuelos que dibuja un nuevo horizonte

La conectividad no es un concepto abstracto. Hoy se puede ver —y planificar— en el mapa interactivo de vuelos disponible en la web oficial de Turismo de Gran Canaria. Esta herramienta, pensada para el sector profesional, permite visualizar de forma clara la amplitud de las conexiones actuales y futuras, sobre todo para la temporada de invierno 2025/2026, que ya está en marcha con fuerza.

El cierre de 2025 ha sido especialmente dinámico. En diciembre, Wizz Air inauguró su ruta directa entre Wroclaw (Polonia) y Gran Canaria, fortaleciendo la presencia del destino en Europa Central.

Binter, por su parte, ha lanzado su esperada conexión directa con Sevilla, mejorando notablemente la conectividad nacional. Francia también entra en escena con fuerza: Transavia France recupera la ruta con Burdeos este mes, mientras que easyJet ha activado conexiones clave con París, Nantes, Lyon y Milán desde octubre.

A esto se suma el debut de airBaltic, que amplía el acceso desde Eslovenia y Molde (Noruega), mostrando el interés creciente por mercados del norte y centro de Europa.

Mirando a 2026 y más allá: rutas que abren el futuro

Lo que viene no es menor. Para el verano de 2026, Norwegian tiene previsto ampliar su operativa con nuevas rutas hacia el mercado escandinavo: Billund (Dinamarca), el regreso de Bergen y la incorporación de Stavanger en Noruega. La aerolínea Jet2 también sumará Londres Gatwick como nuevo punto de conexión directa.

En el horizonte invernal de 2026/2027, Volotea traerá de vuelta la ruta con Toulouse, mientras prepara una nueva conexión con Lille para los próximos meses. Francia se consolida así como un mercado prioritario.

Mientras tanto, Binter sigue reforzando la conexión entre la isla y el resto del territorio español, sumando rutas peninsulares que no solo fomentan el turismo, sino que mejoran la movilidad y la cohesión territorial. Esto permite ampliar la temporada alta más allá del invierno, uno de los grandes objetivos de la estrategia de desestacionalización.

Gran Canaria vuela alto: estas son las nuevas rutas y conexiones de este 2026

La Aemet avisa: lluvias débiles a moderadas y olas de hasta cuatro metros este sábado en Canarias

