La Guardia Civil empieza a vigilar los maleteros de los canarios en busca de este objeto prohibido: multas entre 600 y 30.000 euros

Desde el inicio de 2026, la Guardia Civil ha intensificado los controles de seguridad con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España. En este caso, están revisando el uso de la nueva luz de emergencia obligatoria y el contenido de los maleteros con el fin de detectar objetos prohibidos que portan muchos conductores sin conocer que suponen infracciones graves.

No solo busca la baliza V16

La baliza V16 entro en vigor le paso 1 de enero para sustituir a los triángulos de emergencia y desde entonces los agentes de tráfico han intensificado los controles para comprobar que los conductores cuenten con el dispositivo, ya que no hacerlo supone multas de entre 80 y 200 euros.

Además, en estas inspecciones la Guardia Civil está encontrando elementos ilegales que puede derivar en sanciones económicas elevadas.

La linterna prohibida

La linterna táser es un dispositivo que incumple el artículo 36.10 de la Ley de Seguridad Ciudadana , "portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal".

La Guardia Civil ya alertó hace tiempo de los peligros de realizar determinadas compras por Internet. "No es un juguete, su uso está prohibido y puede casar graves lesiones", advierten. Est se debe al dispositivo de descarga eléctrica que incorporan, el cual puede interrumpir temporalmente el sistema nervioso, provocara alteraciones sensoriales, y en los casos más extremos, ocasionar daños irreversibles.

Multas de hasta 30.000 euros

En España, tener una linterna táser se considera una infracción grave. Según el artículo 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana, las sanciones oscilan entre 601 y 30.000 euros, dependiendo del caso.

La Guardia Civil recuerda que muchos conductores llevan linterna en los vehículos para situaciones de emergencia, como una avería nocturna o un accidente. No obstante, insisten en que estas deben utilizarse las linternas convencionales y homologadas.

Recomendaciones de las autoridades

Los agentes aconsejan revisar periódicamente el contenido del maletero y del vehículo para asegurarse que no se transportan objetos prohibidos. Además, también recuerdan la importancia de llevar la baliza V16, un chaleco reflectante y la documentación obligatoria.

De esta manera, los conductores serán precavidos y evitarán sanciones económicas.