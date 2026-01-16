Hecansa renueva su imagen corporativa y cambia su logo después de catorce años

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, presentó este viernes su nueva imagen corporativa, después de catorce años sin actualizarse. El cambio busca reflejar de manera visual la unión de la hostelería y el turismo con la formación, pilares fundamentales de su actividad.

El nuevo diseño "es el resultado de un trabajo conjunto que hemos llevado a cabo con la Universidad de La Laguna (ULL), y muestra que somos una empresa moderna, accesible y en la que se forman futuros profesionales de éxito", detalló la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia.

Plasencia explicó que, desde el inicio de la legislatura, se han impulsado diversos procesos de transformación en esta empresa pública. Entre ellos, destacó la adaptación de la oferta formativa a las demandas reales del mercado laboral, la mejora y modernización de las infraestructuras de los centros formativos y alojativos en los Hoteles Escuela de Santa Brígida; Santa Cruz; Casa de Los Camellos y Casa de los Herrera, así como la renovación de la imagen corporativa.

"En julio de 2024 apostamos por realizar un encargo en el que participara alumnado del Grado de Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, dando así inicio a todo este proceso", aseguró Plasencia.

La consejera delegada de Hecansa estuvo acompañada durante la presentación por el decano de la Facultad de Bellas Artes y profesor del grado de Diseño de la Universidad de La Laguna (ULL), Bernardo Candela; el profesor del grado de Diseño de la ULL, Sergio Fernández-Montañez, y Paula Reyes, coautora del diseño de la nueva marca y Nerea Díaz González, alumnas que en ese momento estudiaban el último curso del grado de Diseño en la ULL.

Tanto Bernardo Candela como Sergio Fernández-Montañez destacaron la importancia de estos proyectos para la docencia universitaria, "al poner en contacto directo al alumnado con la realidad económica y cultural de su entorno". Bernardo Candela agradeció a las dos estudiantes de Diseño, que en la actualidad han finalizado sus estudios, y al profesorado de la facultad de Bellas Artes, por su implicación en este proyecto. Fernández-Montañez dijo que este encargo "ha sido una oportunidad única" para el grado de Diseño y dio las gracias a la Fundación General de ULL "el haber posibilitado la firma de este convenio de colaboración con Hecansa".

Paula Reyes explicó que "la nueva marca de Hecansa rompe con el diseño anterior al modernizar y unificar bajo un mismo símbolo que refleja la conexión entre la formación que reciben los estudiantes de Hecansa y el servicio hostelero y turístico que ofrece la entidad".

Además, hizo hincapié en que "la nueva identidad visual corporativa homogeneiza productos y empresa, facilita la identificación de los hoteles escuela como parte de Hecansa en lugar de entidades independientes, y aporta una identidad y personalidad propia, ya que el diseño fue elegido internamente por el personal de la empresa pública".