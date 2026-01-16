El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de un nuevo episodio de lluvias abundantes en Canarias este fin de semana: "Ya está confirmado en las últimas salidas"

Rubén Vázquez no trae buenas noticias y se reafirma en el pronóstico que viene adelantando desde hace varios días. El meteorólogo del canal Meteovigo alerta de acumulados importantes de lluvia en Canarias durante este fin de semana, con precipitaciones abundantes y rachas de viento intensas en algunos puntos del Archipiélago. Ante este escenario, los canarios deberán prepararse para un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica.

"Ya os digo que va a llover bastante en Canarias", advierte con rotundidad Vázquez en su pronóstico diario al referirse a la situación prevista en las islas. Según las previsiones consultadas por este experto, el archipiélago se prepara para un nuevo episodio de lluvia, dentro de un patrón atmosférico muy inestable que está marcando este invierno. Esto es consecuencia de que nuestro territorio volverá a situarse en el radio de acción de varias pulsaciones asociadas a borrascas atlánticas.

Nubosidad en Canarias

Sin embargo, pese a los malos augurios, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no tiene avisos activados, aunque el experto avanza que la situación cambiará conforme avance el fin de semana.

Sin avisos inmediatos, pero con un cambio claro de tendencia

Rubén Vázquez explica que, pese a que ni este jueves ni el viernes ni el sábado hay avisos meteorológicos activos en Canarias, esto no implica estabilidad prolongada. El análisis de los modelos muestra cómo, a medida que las depresiones se reorganizan en el Atlántico y el Mediterráneo, el Archipiélago vuelve a recibir humedad suficiente para activar las precipitaciones.

Modelo ECMWF para el viernes 16 de enero por la tarde / Meteored

"Las últimas salidas ya confirman que va a llover bastante en las islas", afirma el meteorólogo, apuntando a un escenario que se intensificará entre el domingo y el inicio de la próxima semana.

Las lluvias se concentrarán en el norte y las medianías de las islas

Según los mapas de precipitación acumulada analizados por Rubén Vázquez, durante el sábado, las zonas más afectadas serán las vertientes norte y las medianías. Ya el domingo, estas acumulaciones se entenderían a casi la totalidad de las islas, como se puede observar en este otro mapa:

Modelo ECMWF para la tarde del domingo 18 de enero / Meteored

En la provincia de Las Palmas, los modelos sitúan los mayores acumulados en el norte de Gran Canaria, con precipitaciones que podrían extenderse desde la costa hacia el interior. En Lanzarote y Fuerteventura, aunque el impacto será menor, no se descartan lluvias débiles o moderadas de forma puntual. En la isla capitalina se esperan registros de entre 30 y 50 litros el sábado, y hasta 40 l/m2 el domingo.

En Santa Cruz de Tenerife, el episodio tendrá mayor incidencia en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde los acumulados podrían ser más llamativos: 40 - 70 l/m2 el sábado y 30 - 50 mm el domingo. En total, todo podría superar los 100 - 120 litros/m² en zonas altas del norte de Tenerife.

El modelo europeo dibuja precipitaciones abundantes en las islas occidentales, tanto en zonas altas como en medianías, porque "la interacción de las masas de aire con la orografía de las islas potencia esos ascensos verticales y el desarrollo de las nubes".

Seguirá el frío invierno marcado por la inestabilidad

El meteorólogo también revela que los bloqueos en latitudes árticas están provocando que las masas de aire frío se desplacen hacia latitudes más bajas, manteniendo un flujo inestable durante semanas.

"Vamos a seguir con masas de aire más frías y comprimidas alimentando la inestabilidad" explica Vázquez. Él mismo añade que las anomalías térmicas negativas también alcanzarán a Canarias, dejando temperaturas por debajo de la media durante un periodo prolongado.

De cara al domingo y al lunes, los modelos apuntan a acumulados más significativos en el Archipiélago. Aunque todavía puede cambiar algo, Canarias volverá a sumar lluvias en un invierno que no da tregua.

Este nuevo episodio refuerza la tendencia de un invierno más lluvioso y frío de lo habitual en toda Canarias.