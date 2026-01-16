La participación en los exámenes MIR crece un 21% en dos años en Canarias

Un total de 1.403 médicos, enfermeros, psicólogos, biólogos y psicólogos recién graduados de las Islas se enfrentarán, en apenas una semana, a uno de los exámenes más importantes de sus vidas. El próximo 24 de enero, estos opositores están llamados a participar en las pruebas de acceso a Formación Sanitaria Especializada (FSE) –o MIR, como se le suele conocer– del Ministerio de Sanidad. Un ejercicio con el que podrán optar a una de las 12.366 plazas que ofertan todos los hospitales y centros de salud de España, y de las que 483 se encuentran en Canarias. Se trata del número de aspirantes más alto de, al menos, los dos últimos años. Una cifra que manifiesta un aumento de la participación en un 21% con respecto a 2024.

Canarias también ha incrementado este año el número de plazas que ofertará a sus futuros sanitarios residentes. En concreto, el Archipiélago dará formación sanitaria especializada a 483 personas, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad. De estos, 355 podrán acceder a la residencia en Medicina (MIR), 98 en Enfermería (EIR), 14 en Farmacia (FIR), 10 en Psicología (PIR), 4 en Física (RFIR) y, por primera vez, dos en Biología (BIR).

Crecimiento de la oferta formativa

Esta oferta denota un aumento del 5% superior con respecto a la del año anterior, siguiendo así la tendencia al alza que Canarias lleva más de un lustro abanderando. Sin embargo, este año el crecimiento de la oferta formativa se ciñe a las especialidades de medicina (21 plazas más, lo que corresponde a un incremento del 6%) y biología, que saca a concurso dos plazas por primera vez.

Por islas, será Tenerife la que tenga una mayor oferta, con 230 plazas. Tenerife destaca tanto en oferta formativa de Medicina (172 plazas) como de enfermería (45). Gran Canaria, por su parte, ofertará un total de 230 plazas, de las que 158 serán de Medicina y 40 de enfermería. En su caso, Gran Canaria destaca por sus seis plazas en psicología –frente a las cuatro de Tenerife– y por garantizar las dos primeras en el área de Biología.

Menores opciones de quedarse en Canarias

Pese al aumento en el número de plazas, el incremento de participantes ha rebajado ligeramente las expectativas de poder realizar la residencia en algún centro de Canarias. Y es que, con la oferta actual, las opciones de quedarse en Canarias son de un 34%, frente al 37% de posibilidades que albergaban el año anterior. Por tanto, solo tres de cada diez aspirantes podrán optar a hacer la residencia en hospitales o centros de salud del Archipiélago.

En toda España serán 35.503 personas las que optarán a una de las más de 12.000 plazas de formación repartidas por toda España. Esta cifra de aspirantes admitidos supone también un incremento con respecto al año anterior. Sin embargo, esta cifra supone un aumento del 10,7%, por debajo de la que el incremento interanual de Canarias, situado en un 14%.

Fecha y horario del examen en Canarias

Las pruebas de acceso para las diferentes titulaciones están previstas para el 24 de enero de 2025. En Canarias, el llamamiento para el examen este año será a las 12:30 horas, para dar comienzo a la prueba a las 13:00 horas.

Protestas por los listados de admitidos

El Ministerio de Sanidad ha publicado los listados de aspirantes admitidos apenas una semana antes de la realización del examen, lo que ha puesto en pie de guerra al colectivo. Cientos de estudiantes se manifestaron ayer por redes sociales denunciando que casi un tercio de los aceptados para presentarse a la prueba tienen un baremo de 5 porque no se han corregido los errores de sus expedientes. Además, los estudiantes han denunciado la «improvisación» y el «caos» del departamento dirigido por Mónica García con respecto a la gestión de estos exámenes.

A eso se une que el Ministerio de Sanidad permitirá este año que las personas aspirantes que figuren como no admitidas en el listado definitivo puedan presentarse a la realización del ejercicio. No obstante, como matiza la Administración, «la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión. La mesa y la sede de examen podrán consultarse en los listados definitivos de personas admitidas y no admitidas, publicados al efecto».