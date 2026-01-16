Pedro Sánchez propone una solución que le gustará a miles de canarios: así podría acabar la crisis del mercado de la vivienda

El mercado de la vivienda atraviesa una de las crisis más graves de su historia. En muchas ciudades resulta prácticamente imposible encontrar una vivienda para alquilar o comprar y, cuando aparece alguna opción, suele hacerlo a precios inasumibles para la mayoría de las familias. Ante esta situación, Pedro Sánchez ha anunciado nuevas medidas del Gobierno con el objetivo de aliviar a los afectados y tratar de frenar la escalada de los precios, creando una nueva Ley de la Vivienda.

El alquiler por habitaciones, una de las fórmulas más utilizadas en los últimos años. Este método es utilizado tanto por estudiantes como por trabajadores que no pueden pagarse un piso completo. Esto provoca que muchos propietarios se lucren a costa de subir los precios, lo que está causando una gran preocupación al Gobierno.

ACFI-PRESS

El ejecutivo quiere regular esta práctica, limitando lo que se puede cobrar, especialmente en aquellas zonas declaradas como tensionadas.

El Gobierno quiere aprobar una norma de suma de precios

La medida principal de la propuesta se basa en la regla de la suma, que establece que la suma del precio de todas las habitaciones de una vivienda no podrá superar el precio máximo que tendría ese piso alquilado de forma íntegra, según el índice oficial o el precio de referencia.

En la práctica, esto impediría situaciones habituales en grandes ciudades y zonas turísticas. Por ejemplo, si una vivienda tiene un precio de referencia de 1.000 euros al mes, el propietario no podrá alquilar cuatro habitaciones a 400 euros cada una, ya que la suma total no podría superar esos 1.000 euros.

La propuesta también contempla otros límites importantes. No se podrán cobrar servicios adicionales ni cuotas extra fuera del alquiler, los honorarios de agencia pasarán a ser asumidos por el propietario, y tanto la fianza como los alquileres temporales estarán sujetos a topes similares a los de la vivienda habitual.

El Gobierno encuentra la raíz del problema

Desde el Ejecutivo se insiste en que el problema no es el alquiler por habitaciones en sí, sino su uso para esquivar la normativa. Pedro Sánchez ha señalado que muchos propietarios han optado por trocear pisos, recurrir al alquiler de temporada o a los pisos turísticos como los Airbnb.

Esto provoca que la oferta para la vivienda normal se reduzca, encareciendo los precios de las que quedan libres. Además, se exigirán condiciones más estrictas para justificar los alquileres temporales y se prevén sanciones para quienes simulen contratos de temporada sin causa real.

Los propietarios que cumplan las normas tendrán bonificaciones

El Gobierno ha anunciado una medida de incentivo. Los propietarios que renueven contratos de alquiler de larga duración sin subir el precio podrán beneficiarse de una bonificación del 100% en el IRPF, con el objetivo de que regresen al mercado tradicional.

Hasta ahora, el alquiler por habitaciones se regía principalmente por el Código Civil y quedaba fuera de muchos límites de la Ley de Vivienda. Con la nueva regulación, el Gobierno quiere que en las zonas tensionadas también se apliquen controles de precios a las habitaciones, igual que ocurre con los pisos completos.

Esto supone un giro importante en mercados como grandes capitales, zonas universitarias o áreas con alta presión turística, donde esta modalidad se había convertido en una vía para elevar rentas sin restricciones.