La Policía Nacional avisa a los canarios: así intentan vaciar las cuentas bancarias usando las tarjetas

Los ciudadanos utilizan cada vez más los pago con tarjetas bancarias, un método cómodo que se ha convertido en uno de los principales objetivos de los estafadores. "Hoy en día utilizamos las tarjetas bancarias para casi todo, pero muchas veces olvida lo más importante que es hacerlo de manera segura", recuerdan los agentes.

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles. En este caso, las autoridades advierten sobre un fraude con tarjetas bancarias.

Nunca pierda de vista tu tarjeta

Las autoridades insiste en no perder de vista la tarjeta en ningún momento y hacer un uso responsable de ella.

"Es clave no compartir el PIN ni apuntarlo en ningún sitio, ejercita un poco la memoria y apréndetelo", aconsejan. En el caso de que acudas al cajero a sacra dinero, "revisa que no hay dispositivos extraños en la ranura, el teclado o la pantalla".

Cargos que no recuerdas

El uso masivo de las tarjetas hace que, en muchas ocasiones, al revisar los movimientos de la cuenta bancaria aparezcan cargos que no recordamos. Lo normal es que cuando se revisen acaben encajando, pero no siempre ocurre.

Si detectas un gasto que no reconocer podrías haber sufrido un uso fraudulento de la tarjeta, provocado por un extravío, un robo o una filtración de los datos. Por ello, se recomienda utilizar tarjetas virtuales para compras online, en las que se recarga el dinero que se va a utilizar en la compra.

"Cuando compres por Internet evitar usar redes wifi públicas para hacer pagos", aconsejan. Además, "activa las notificaciones de la aplicación de tu banco para saber e todo momento si se hace un cargo no autorizado", advierte.

Recomendaciones del Banco de España

El Banco de España lanza una serie de consejos para cuando encuentres cargos con tu tarjeta que no recuerdes haber realizado:

Introduce los datos de tu tarjeta solo en sitios web seguros

Lee la letra pequeña de determinados servicios o suscripciones que pagues con ella. En muchos casos, puede que se renueven automáticamente si no indicas tu intención de cancelarlos.

de determinados servicios o suscripciones que pagues con ella. En muchos casos, puede que se renueven automáticamente si no indicas tu intención de cancelarlos. Custodia adecuadamente tus tarjetas y sus elementos de seguridad, así como otros instrumentos con los que puedas realizar pagos, como tu teléfono móvil o tu reloj.

adecuadamente tus tarjetas y sus elementos de seguridad, así como otros instrumentos con los que puedas realizar pagos, como tu teléfono móvil o tu reloj. Revisa frecuentemente los cargos de tu tarjeta.

frecuentemente los cargos de tu tarjeta. Ante la pérdida o robo de tu tarjeta o si observas cargos que no reconozcas, contacta inmediatamente con tu entidad bancaria.

inmediatamente con tu entidad bancaria. Nunca facilites datos personales ni bancarios.

"Cuidar tus tarjetas, no solo protege tu dinero, también te da tranquilidad", concluye.