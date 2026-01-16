Senegal intentará agilizar la documentación de los menores tutelados en Canarias

El cónsul de Senegal, Mamadoi Lo, ha trasladado a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, su compromiso para buscar soluciones para que los menores tutelados por Canarias "cuenten cuanto antes con su documentación".

Ambos han mantenido una reunión de la que informa este viernes el Gobierno de Canarias, en la que analizaron la posibilidad de agilizar la documentación de la población menor migrante así como estrechar lazos culturales y de colaboración entre Canarias y Senegal en materia de atención a estos chicos.

Tras el encuentro, Delgado ha enfatizado la importancia de la colaboración entre ambas administraciones con el fin de agilizar y facilitar que los menores migrantes procedentes de Senegal tutelados por el Ejecutivo canario "puedan contar con la documentación necesaria para acceder a la residencia en España".

Iniciativas

Además, ambos acordaron desarrollar iniciativas para que las chicas y chicos senegaleses acogidos en centros mantengan la conexión cultural con su país de origen. Candelaria Delgado ha subrayado la necesidad de reforzar los proyectos de colaboración internacional en los países de origen como el proyecto Tierra Firme, a través del cual el Gobierno de Canarias desarrolla iniciativas de formación para el empleo e inserción sociolaboral dirigida especialmente a la población joven en riesgo de exclusión de países como Senegal, Gambia o Mauritania.

El cónsul general de Senegal, Mamadou Lo, quien estuvo acompañado por la cónsul general adjunta, Mama Diedhiou, y la cónsul honoraria, Katia Van Bokel, ha agradecido la reunión y ha destacado el esfuerzo de Canarias para la atención y tutela de menores migrantes senegaleses, así como el esfuerzo del Gobierno de Senegal "para evitar que se pierdan vidas humanas en el mar".