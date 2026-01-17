El acuerdo UE-Mercosur es "una mala noticia para Canarias", según Clavijo
El presidente afirma que este pacto "es una amenaza real" para el sector primario isleño
EFE
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este sábado tras la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, es "una mala noticia" para los intereses del archipiélago.
En un mensaje publicado en redes sociales, Clavijo afirma que el acuerdo "ignora nuestra singularidad y permitirá competir en desigualdad a quienes sí cumplimos las normas europeas".
Ahonda el presidente canario en que "el acuerdo con Mercosur es injusto y una amenaza real para nuestro sector primario, para el empleo y para el equilibrio de las islas".
Acuerdo histórico
Tras 26 años de negociaciones, el histórico acuerdo de libre comercio sellado en Asunción dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas.
El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los cancilleres de los países del Mercosur, Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay), firmaron el tratado en un acto en la sede del Banco Central de Paraguay, ante cientos de invitados y entre fuertes aplausos.
El pacto permitirá a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90% de sus importaciones y exportaciones.
A la ceremonia asistieron, en calidad de testigos de honor, tres de los cuatro presidentes de los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur): Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay, que ostenta la presidencia semestral del grupo) y Yamandú Orsi (Uruguay).
El único ausente fue el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los grandes impulsores del acuerdo con los europeos y quien no acudió por cambios de protocolo de última hora.
La delegación de la UE estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
