Aviso de la DGT a los conductores canarios: este error común puede costar una multa de 600 euros
Uno de los hábitos más comunes entre los conductores en invierno
La Dirección General de Tráfico (DGT) implementa campaña durante todos el año con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico.
El artículo 43 de la Ley de Seguridad Vial recoge que los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol deben llevar encendido el alumbrado que corresponda. El problema aparece con los sensores automáticos porque no detectan con total precisión los cambios, y por lo que pueden dejar al vehículo sin iluminación en la vía.
Los agentes de seguridad recomienda que aunque los coches lleven el alumbrado automático y cada vez sean más precisos, se ajusten manualmente antes de iniciar la marcha, especialmente en los meses de invierno cuando los cambios meteorológicos son más habituales y el cambio de hora afecta a la luz solar.
¿Cuándo es obligatorio llevar las luces del vehículo?
Aunque la DGT recomienda usar siempre las luces de corto alcance, también conocidas como luces de cruce, para mejorar la visibilidad y evitar deslumbramientos, existen situaciones en las que su uso es obligatorio incluso de día. Según la normativa, los conductores deben encenderlas en los siguientes casos:
- Al circular por túneles o pasos inferiores
- En carriles reversibles, adicionales o habilitados en sentido contrario al habitual
- Cuando haya niebla, nieve o lluvias intensas
- Siempre que se circule en motocicleta
Sanciones
El organismo de tráfico recuerda que todos los automóviles deben ver al resto y ser vistos, es una regla básica de circulación.
No cumplir con esta obligación puede acarrear una multa de 200 euros, si se considera una infracción grave, y hasta 600 euros cuando se pone en riesgo la seguridad vial del resto de conductores, independientemente de la hora del día o de las condiciones de viabilidad.
Qué pasa si se funde
Si las autoridades que se circula con alguna luz fundida, las multas a las que se enfrentan los conductores son de 200 euros. La sanción será la misma para la luz de freno, la de los intermitentes, las luces de posición, las largas, las cortas o la luz de la matrícula.
