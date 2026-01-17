Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCasa SueciaUD Las PalmasPolémica Nueva LíneaDesahuicio Muelle DeportivoMuere Cristino de Vera
instagramlinkedin

Aviso de la DGT a los conductores canarios: este error común puede costar una multa de 600 euros

Uno de los hábitos más comunes entre los conductores en invierno

Este es el error más común que comenten los conductores en los meses de invierno

Este es el error más común que comenten los conductores en los meses de invierno / EFE

Helena Ros

Helena Ros

La Dirección General de Tráfico (DGT) implementa campaña durante todos el año con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico.

El artículo 43 de la Ley de Seguridad Vial recoge que los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol deben llevar encendido el alumbrado que corresponda. El problema aparece con los sensores automáticos porque no detectan con total precisión los cambios, y por lo que pueden dejar al vehículo sin iluminación en la vía.

Los agentes de seguridad recomienda que aunque los coches lleven el alumbrado automático y cada vez sean más precisos, se ajusten manualmente antes de iniciar la marcha, especialmente en los meses de invierno cuando los cambios meteorológicos son más habituales y el cambio de hora afecta a la luz solar.

¿Cuándo es obligatorio llevar las luces del vehículo?

Aunque la DGT recomienda usar siempre las luces de corto alcance, también conocidas como luces de cruce, para mejorar la visibilidad y evitar deslumbramientos, existen situaciones en las que su uso es obligatorio incluso de día. Según la normativa, los conductores deben encenderlas en los siguientes casos:

  • Al circular por túneles o pasos inferiores
  • En carriles reversibles, adicionales o habilitados en sentido contrario al habitual
  • Cuando haya niebla, nieve o lluvias intensas
  • Siempre que se circule en motocicleta
¿Me pueden multar por utilizar las luces de carretera o luces largas?

¿Me pueden multar por utilizar las luces de carretera o luces largas? / NEOMotor

Sanciones

El organismo de tráfico recuerda que todos los automóviles deben ver al resto y ser vistos, es una regla básica de circulación.

No cumplir con esta obligación puede acarrear una multa de 200 euros, si se considera una infracción grave, y hasta 600 euros cuando se pone en riesgo la seguridad vial del resto de conductores, independientemente de la hora del día o de las condiciones de viabilidad.

Noticias relacionadas y más

Qué pasa si se funde

Si las autoridades que se circula con alguna luz fundida, las multas a las que se enfrentan los conductores son de 200 euros. La sanción será la misma para la luz de freno, la de los intermitentes, las luces de posición, las largas, las cortas o la luz de la matrícula.

TEMAS

  1. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  2. El Papa empieza por Gran Canaria
  3. Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
  4. La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
  5. La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
  6. Las antiguas integrantes de Nueva Línea montan un nuevo grupo y avivan la polémica: 'Ahora sin dictaduras
  7. El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias
  8. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura este martes

Iratxe García: «Subir el gasto europeo en defensa no puede ser a costa de la política agraria»

Iratxe García: «Subir el gasto europeo en defensa no puede ser a costa de la política agraria»

La diáspora venezolana fía el futuro a María Corina Machado

La diáspora venezolana fía el futuro a María Corina Machado

Mantuana divina y extraviada

Mantuana divina y extraviada

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La Seguridad Social dará 5 meses de permiso a los padres en 2026: las familias que tengan hijos desde esta fecha se beneficiarán del cambio de la ley

La Seguridad Social dará 5 meses de permiso a los padres en 2026: las familias que tengan hijos desde esta fecha se beneficiarán del cambio de la ley

¿Cuál es la propuesta de Pedro Sánchez que aliviaría el mercado de la vivienda en Canarias?

¿Cuál es la propuesta de Pedro Sánchez que aliviaría el mercado de la vivienda en Canarias?

Lluvias, rachas de viento y descenso de temperaturas marcan el tiempo este sábado en Canarias

Lluvias, rachas de viento y descenso de temperaturas marcan el tiempo este sábado en Canarias

Aviso de la DGT a los conductores canarios: este error común puede costar una multa de 600 euros

Aviso de la DGT a los conductores canarios: este error común puede costar una multa de 600 euros
Tracking Pixel Contents