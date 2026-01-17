Canarias se prepara para un domingo de lluvias y rachas muy fuertes de viento
La AEMET activa el aviso amarillo en todo el Archipiélago por viento del noroeste, que afectará sobre todo a zonas altas y expuestas
El Archipiélago canario afrontará un domingo marcado por la inestabilidad atmosférica. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan lluvias moderadas y rachas muy fuertes de viento en distintos puntos de las islas, especialmente en zonas de cumbre y medianías del norte, donde las precipitaciones podrían ser persistentes durante buena parte del día.
El organismo estatal ha emitido un aviso amarillo por viento para todas las islas, con rachas que podrían alcanzar o superar los 80 km/h, especialmente en zonas altas, laderas expuestas al noroeste y áreas del interior en Lanzarote y Fuerteventura.
Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, aunque se espera un ligero ascenso en algunas zonas, y el viento soplará inicialmente del noroeste, rolando a norte en la segunda mitad del día.
Además, se prevé un oleaje importante, con mar gruesa y mar de fondo del noroeste de hasta 4 metros, lo que podría complicar las condiciones costeras, especialmente en el norte y oeste del Archipiélago.
Previsión por islas:
Gran Canaria
Durante el domingo, los cielos permanecerán nubosos en el norte y el interior, con lluvias débiles a moderadas que podrían caer en forma de chubascos localmente fuertes, especialmente en medianías, donde podrán ser persistentes a partir de mediodía. En el resto de zonas, se esperan intervalos nubosos, con aumento de la nubosidad desde el mediodía y mejora hacia el final del día.
El viento soplará del noroeste, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: 16º / 20º
Tenerife
Se esperan cielos muy nubosos en el norte, con lluvias débiles a moderadas que pueden volverse localmente fuertes y persistentes en medianías. En el resto de la isla, predominarán los intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos aislados.
En el Teide se prevén vientos muy fuertes de componente norte, con rachas que pueden superar los 90 km/h e incluso alcanzar los 100 km/h en cotas altas. No se descartan heladas débiles en zonas de mayor altitud.
- Santa Cruz de Tenerife: 16º / 21º
Lanzarote
Jornada marcada por cielos nubosos hasta la tarde, con precipitaciones ocasionales y, en general, de carácter débil. Durante la segunda mitad del día se abrirán claros.
El viento será fuerte del noroeste, con rachas muy fuertes desde primeras horas, sobre todo en zonas elevadas o de aceleración. A partir de la tarde, rolará a norte y se irá debilitando, aunque persistirán algunas rachas puntuales intensas.
- Arrecife: 15º / 20º
Fuerteventura
Al igual que en Lanzarote, predominarán los cielos nubosos hasta mediodía, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. La situación tenderá a mejorar por la tarde, aunque no se descarta alguna precipitación aislada.
El viento será uno de los factores más relevantes, con rachas muy fuertes en zonas de interior, la península de Jandía y sectores del norte.
- Puerto del Rosario: 15º / 20º
La Palma
Se esperan cielos muy nubosos en el norte, con lluvias débiles a moderadas, especialmente persistentes en medianías y cumbres. En el resto de zonas, predominará la nubosidad durante la mañana, tendiendo a mejorar por la tarde.
El viento será moderado del noroeste, arreciando a norte por la tarde y con rachas muy fuertes en zonas altas.
- Santa Cruz de La Palma: 16º / 20º
La Gomera
En el norte y en las zonas altas, cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, que podrían ser persistentes en medianías y cumbre. En el sur se prevén intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación por la tarde.
El viento aumentará de intensidad a lo largo del día, con rachas muy fuertes en las cumbres y en la vertiente este de la isla.
- San Sebastián de La Gomera: 16º / 21º
El Hierro
Predominio de cielos nubosos en medianías del norte y zonas altas, donde se esperan lluvias débiles a moderadas, más probables a partir de la tarde. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a nuboso, con posibilidad de alguna lluvia aislada.
El viento será moderado del noroeste, girando a nordeste a lo largo del día, con rachas muy fuertes en cumbres y zonas bajas expuestas.
- Valverde: 11º / 13º
Condiciones del mar:
- Viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6.
- Mar fuerte con olas de hasta 4 metros.
- Mar de fondo del noroeste entre 3 y 4 metros.
Las autoridades insisten en extremar la precaución, evitar desplazamientos en zonas de cumbre y estar atentos a actualizaciones oficiales. También se recomienda precaución en la costa, especialmente en actividades náuticas o en zonas de mar abierto.
